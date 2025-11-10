Sonego tifoso speciale in tribuna a Torino: compare sul maxischermo e Sinner reagisce così
Inviato a Torino - Sinner non è riuscito a trattenere una risata quando sui tabelloni dell’Inalpi Arena hanno inquadrato Sonego con la fidanzata Alice Petruccioli ed è arrivato il boato del pubblico. Jannik stava combattendo con Auger-Aliassime nel primo set, era appena uscito sconfitto da un game tiratissimo in cui non era riuscito a capitalizzare una palla break. Ma vedere l’amico Sonego gli ha dato la carica.
I fastidiosi flash e l'appoggio del team. Nel box anche Laila
A infastidirlo più di una volta invece sono stati i flash dei telefonini che lo hanno costretto a chiedere un annuncio al giudice di sedia. Grande partecipazione e incoraggiamento da parte del suo box, con Cahill, Vagnozzi e Ferrara spesso in piedi ad applaudirlo. Seduta dietro il suo team anche la fidanzata Laila Hasanovic, che lo ha raggiunto a Torino dopo aver festeggiato il suo compleanno sulle Dolomiti. Il palazzetto tutto pieno è tornato a colorarsi di arancione per la prima volta dopo il trionfo dello scorso anno. Tutto esaurito, 13 mila posti: ed è solo la prima.