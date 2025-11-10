Sonego tifoso speciale in tribuna a Torino: compare sul maxischermo e Sinner reagisce così

Inviato a Torino - Sinner non è riuscito a trattenere una risata quando sui tabelloni dell’Inalpi Arena hanno inquadrato Sonego con la fidanzata Alice Petruccioli ed è arrivato il boato del pubblico. Jannik stava combattendo con Auger-Aliassime nel primo set, era appena uscito sconfitto da un game tiratissimo in cui non era riuscito a capitalizzare una palla break. Ma vedere l’amico Sonego gli ha dato la carica.