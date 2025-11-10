Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 10 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Sonego tifoso speciale in tribuna a Torino: compare sul maxischermo e Sinner reagisce così

Jannik si è lasciato andare quando ha visto il suo amico con la compagna Veronica a fare il tifo per lui. A infastidirlo sono stati i tanti flash dei telefonini. Nel suo box c'era anche Laila Hasanovic. Tutti i dettagli
Valerio Minutiello
2 min

Inviato a Torino - Sinner non è riuscito a trattenere una risata quando sui tabelloni dell’Inalpi Arena hanno inquadrato Sonego con la fidanzata Alice Petruccioli ed è arrivato il boato del pubblico. Jannik stava combattendo con Auger-Aliassime nel primo set, era appena uscito sconfitto da un game tiratissimo in cui non era riuscito a capitalizzare una palla break. Ma vedere l’amico Sonego gli ha dato la carica.

 

 

I fastidiosi flash e l'appoggio del team. Nel box anche Laila

A infastidirlo più di una volta invece sono stati i flash dei telefonini che lo hanno costretto a chiedere un annuncio al giudice di sedia. Grande partecipazione e incoraggiamento da parte del suo box, con Cahill, Vagnozzi e Ferrara spesso in piedi ad applaudirlo. Seduta dietro il suo team anche la fidanzata Laila Hasanovic, che lo ha raggiunto a Torino dopo aver festeggiato il suo compleanno sulle Dolomiti. Il palazzetto tutto pieno è tornato a colorarsi di arancione per la prima volta dopo il trionfo dello scorso anno. Tutto esaurito, 13 mila posti: ed è solo la prima. 

 

