Sinner-Zverev, Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Inizia con una vittoria l'avventura di Jannik Sinner alle Atp Finals 2025 , il torneo che ha preso il via sul veloce indoor dell’ Inalpi Arena di Torino che chiude la stagione del circuito Atp. Il numero due del mondo ha aperto la sua corsa alla difesa del titolo con il successo sul canadese Felix Auger-Aliassime , battuto con il punteggio di 7-5 6-1. Per Jannik il prossimo avversario sarà Alexander Zverev , che all'esordio ha avuto la meglio su Ben Shelton .

Sinner-Zverev, orario e quando si gioca

La sfida tra Sinner e Zverev è in programma mercoledì 12 novembre all’Inalpi Arena di Torino con orario ancora da definire.

I precedenti tra Sinner e Zverev

Sono nove i precedenti tra Sinner e Zverev, con l'azzurro avanti 5-4 nel conto dei confronti diretti. Il numero due del mondo ha vinto gli ultimi quattro incroci, tra cui la finale dell'Atp 500 di Vienna e la semifinale del Masters 1000 di Parigi di qualche settimane fa.

Dove vedere il match in tv

Tutte le partite delle Nitto Atp Finals 2025 saranno trasmesse in diretta tv in Italia via satellite sui canali di Sky Sport con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento, una partita al giorno, sui canali Rai con Rai 2 come riferimento: e sarà proprio il match tra Sinner e Auger-Aliassime quello trasmesso in chiaro oggi. Inoltre, sarà possibile vedere l'evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv, oltre che una partita al giorno su RaiPlay.

Atp Finals 2025, il montepremi

RISERVA – € 134.628

PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – € 287.496

PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – € 344.388 (200 punti)

VITTORIA IN SEMIFINALE – € 1.027.988 (400 punti)

VITTORIA DEL TORNEO – € 2.055.976 (500 punti)

VITTORIA DEL TORNEO SENZA SCONFITTE – € 4.404.670 (1500 punti)