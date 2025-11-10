Corriere dello Sport.it
lunedì 10 novembre 2025
Sinner e la domanda che lo imbarazza sull'abbigliamento: la sua reazione fa ridere tutti

Curioso siparietto in conferenza stampa dopo la vittoria con Auger-Aliassime: "Io mi vesto e basta...". Tutti i dettagli
Valerio Minutiello
2 min

Inviato a Torino - Sinner è partito con il piede giusto alle Finals. La conferenza stampa dopo la vittoria con Auger-Aliassime è stata molto serena e rilassata, condita da un momento divertente quando c'è stata una domanda particolare sul perché avesse scelto ancora il completo granata e quale fosse invece il suo preferito. Jannik è rimasto sbalordito, ha allargato le braccia restando in silenzio per qualche secondo, completamente spiazzato: "Mi piace il completo di Musetti o De Minaur - ha detto - tutto nero mi piace. Il mio completo lo abbiamo deciso l'anno scorso, la Nike sta facendo il suo lavoro. Mi vesto e basta". 

Niente calcoli per Sinner

Anche se questo è un torneo particolare, con i gironi, e quindi dove si potrebbe fare qualche calcolo, Sinner ha assicurato che pensa solo a se stesso. Non guarda all'altro girone, dove c'è il rivale Alcaraz: "In questo momento stiamo guardando poco le altre partite - dice Jannik - ovviamente sappiamo i risultati, ma stiamo molto attenti a quello che facciamo noi, magari mi guardo dopo i punti importanti delle altre partite, quello mi piace, ma non ci perdo energie. So quello che mi sto giocando qui, ma non tutto è nelle mie mani. Sono contento di come ho gocato stasera, l'anno scorso questo torneo mi ha dato tanto". 

La sfida con Auger-Aliassime: "Felix è difficile da battere"

"È stata una partita di alto livello fino al 6-5, poi è successo quello che è successo. L'ultima partita che abbiamo giocato è la finale a Parigi e già quella è un po' diversa, ti prepari in modo diverso. Ma non era una partita facile, tutt'altro. Felix è uno dei giocatori che si merita di essere qua, e quando gioca bene è difficile da battere". 

 

