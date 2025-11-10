Auger-Aliassime non pensa al ritiro: "Non sono preoccupato". E su Sinner...
Inviato a Torino - Auger-Aliassime fuga ogni dubbio sul suo futuro alle Finals. Per ora Bublik può restare a guardare. "Se penso sia pericoloso continuare a giocare? No, non è pericoloso. Non sono troppo preoccupato. Sinner un giocatore fantastico. Bisogna dare credito a chi è semplicemente migliore di te. Oggi è stato migliore di me. Mi preparerò al massimo per la prossima partita. Ma no, non sono troppo preoccupato".
Auger-Aliassime: "Sinner è stato incredibile"
Il canadese nel secondo set è stato fortemente condizionato dal problema al polpaccio, ma rende comunque merito a Sinner: "Sì, è difficile da battere ovunque, soprattutto qui a Torino. Ha iniziato alla grande. Non si è mai voltato indietro, davvero. Dal primo punto all'ultimo, è stato, sì, incredibile oggi. Il più difficile da battere qui".