lunedì 10 novembre 2025
Auger-Aliassime non pensa al ritiro: "Non sono preoccupato". E su Sinner...

Il canadese sconfitto al debutto da Jannik per un problema al polpaccio sinistro, assicura che andrà avanti alle Finals
Valerio Minutiello
Inviato a Torino - Auger-Aliassime fuga ogni dubbio sul suo futuro alle Finals. Per ora Bublik può restare a guardare.  "Se penso sia pericoloso continuare a giocare? No, non è pericoloso. Non sono troppo preoccupato. Sinner un giocatore fantastico. Bisogna dare credito a chi è semplicemente migliore di te. Oggi è stato migliore di me. Mi preparerò al massimo per la prossima partita. Ma no, non sono troppo preoccupato".

Auger-Aliassime: "Sinner è stato incredibile"

Il canadese nel secondo set è stato fortemente condizionato dal problema al polpaccio, ma rende comunque merito a Sinner: "Sì, è difficile da battere ovunque, soprattutto qui a Torino. Ha iniziato alla grande. Non si è mai voltato indietro, davvero. Dal primo punto all'ultimo, è stato, sì, incredibile oggi. Il più difficile da battere qui".

