Alcaraz-Fritz, Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

A Torino è tutto pronto per l'inizio della terza giornata delle Atp Finals , il torneo in corso di svolgimento sul veloce indoor dell’ Inalpi Arena che chiude la stagione del circuito Atp. Torna in campo il gruppo Jimmy Connors , quello di Carlos Alcaraz . Sarà proprio lo spagnolo ad aprire il programma nella sfida con Taylor Fritz . Entrambi hanno vinto all'esordio, Carlos con Alex De Minaur e lo statunitense con Lorenzo Musetti , e un altro successo potrebbe significare qualificazione in semifinale.

Alcaraz-Fritz, orario e quando si gioca

La sfida tra Alcaraz e Fritz è in programma martedì 11 novembre all’Inalpi Arena di Torino non prima delle ore 14:00.

I precedenti tra Alcaraz e Fritz

Sono cinque i precedenti tra Alcaraz e Fritz, con lo spagnolo avanti 4-1 nel conto dei confronti diretti. Nell'ultimo incrocio il numero uno del mondo si è imposto con lo score di 6-4 6-4 nella finale dell'Atp 500 di Tokyo.

Dove vedere il match in tv

