Alcaraz a un passo dal numero uno, solo Musetti può fare un favore a Sinner: ecco la situazione

Inviato a Torino - Alcaraz è a un passo dal chiudere il 2025 da numero uno. Manca solo un match alle Finals per ottenere la certezza aritmetica. A questo punto soltano Musetti può allungare la corsa e fare un regalo a Sinner, ma deve vincere con Carlos nell'ultima partita del girone Jimmy Connors. Dopo aver sconfitto De Minaur all'esordio, lo spagnolo ha battuto Taylor Fritz in rimonta in tre set, in un match pazzesco durato 2 ore e 48 minuti. L'americano gli ha dato filo da torcere e nel secondo set sembrava anche poter fare il colpaccio, ma Carlitos ha alzato il livello, come fanno i campioni e ha portato la partita dalla sua parte.

La situazione nella corsa al numero uno

Alle Atp Finals ogni partita nel girone dà 200 punti, la semifinale 400 punti e la finale 500. Vincere da imbattuto vale quindi 1500 punti. Al momento quindi Alcaraz ha messo in tasca 400 punti. Per essere certo di non essere più sorpassato da Sinner deve battere Musetti. Carlitos infatti adesso è a 11450 punti nella classifica live. Jannik a 10200: vincendo il torneo da imbattuto il tennista azzurro potrebbe chiudere a 11500 e sorpassare Alcaraz per soli 50 punti. Ecco perché la partita tra Alcaraz e Musetti sarà decisiva anche per la corsa al numero uno. Jannik non può fare tanti calcoli: per fare il sorpasso deve solo vincerle tutte e sperare che il suo rivale non ne vinca più una, non ha altre chance. È consapevole che è una missione quasi impossibile e ha detto che non è in cima ai suoi pensieri. Nel caso il discorso sarebbe solo rimandato all'anno prossimo. Di certo, comunque vada, è stata una battaglia avvincente.