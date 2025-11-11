Corriere dello Sport.it
martedì 11 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Sinner, che show con Alcaraz: "Con quei capelli a Torino puoi tifare Juve". E Carlos risponde così...

I due grandi rivali insieme, hanno parlato della loro rivalità e della vita fuori dal campo, tra look e passioni come sci golf e go-kart. Tutti i dettagli
Valerio Minutiello
Inviato a Torino - Quella tra Sinner e Alcaraz è una rivalità sana. Lo hanno dimostrato alle Finals a Torino, allenandosi insieme prima di iniziare il torneo che li vede come grandi favoriti per arrivare in finale e in cui si giocano anche il trofeo da numero uno. Ma fuori dal campo c'è un grande rapporto. Si è visto anche in un'intervista alla Cnn in cui Carlos e Jannik hanno dato spettacolo. Spoiler, la parte più divertente è stata la fine, quando hanno scherzato sui capelli dello spagnolo: "Ho fatto solo due o tre cambiamenti nel look in questa stagione", ha detto Alcaraz. "Sono bellissimi - ha replicato Sinner -. Un’ispirazione per me? No, onestamente mi trovo bene con i capelli così spettinati, però a lui stanno molto bene e lo ripeto. Mi piace così, con questo bianco e nero a Torino puoi tifare per la Juventus. È perfetto". Alcaraz si è messo a ridere: "Non ci avevo pensato", ha confessato, anche se è un grande tifoso del Real Madrid.  

Alcaraz e Sinner, una rivalita speciale: "Lo vedo più di mia madre..."

I primi due tennisti al mondo hanno parlato della loro rivalità speciale: “Gli ho detto che lo vedo più di mia madre - ha scherzato Alcaraz - ma non mi stanco mai”. “È bello e brutto nello stesso tempo - ha replicato Sinner - ma siamo molto felici di vederci. È magnifico quando ci alleniamo insieme e quando ci vediamo negli spogliatoi, condividiamo tante cose insieme e ci conosciamo sempre meglio. È naturale, parliamo delle nostre famiglie e di altre cose in generale. Condividiamo anche alcune cose personali, molto personali, ed è magnifico". Secondo Alcaraz a volte la parola rivalità è un po' abusata: "Nel tennis cerchiamo di individuare i punti deboli dei nostri avversari, ma poi quando ci stringiamo la mano fuori dal campo siamo completamente diversi. A volte ci dimenticavamo della rivalità durante i tour e diventavamo persone diverse. e penso che questa sia una cosa positiva".

Sinner-Alcaraz e lo sci, il golf e i go-kart

Una rivalità che potrebbe spostarsi anche su altri campi come sci, golf o kart. "Sciare con Sinner? No, no, ho detto che non c’è nessuna possibilità nello sci”, ha ammesso Carlitos. “È la stessa distanza che ho io nel giocare a golf con Alcaraz - ha replicato Sinner - nei Kart non lo so... A meno che Carlos non abbia preso qualche lezione di sci di nascosto e io non lo so”.

Le Finals e il numero uno al mondo

La stagione si sta per concludere, ma davanti ci sono ancora gli ultimi grandi obiettivi: "Il numero uno al mondo per me è ancora più importante delle Finals - dice Alcaraz - e se voglio ottenerlo devo dare una risposta davvero buona qui a Torino. Per me è stato un anno diverso, ho avuto delle situazioni davvero insolite, e di sicuro è una motivazione extra, è già un privilegio trovarmi in questa situazione. Sarebbe bello finire l’anno con una vittoria alle Finals o con un trofeo così importante come quello del numero uno, però ripeto, non bisogna dimenticarecime è andata la stagione e tutto il resto. Per me è stato il mio anno migliore finora, in termini di livello e di costanza. Mi sono accorto che sono cresciuto molto rispetto all’anno scorso, ho capito alcune situazioni e ho imparato a conoscere me stesso ancora di più e a capire di cosa ho bisogno in campo". Sinner su questo la vede diversamente: "In questa stagione mi sono successe cose insolite, per questo per me è solo una motivazione extra, ma è già un privilegio essere lassù". 

 

