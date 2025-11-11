Sinner, che show con Alcaraz: "Con quei capelli a Torino puoi tifare Juve". E Carlos risponde così...

Le Finals e il numero uno al mondo

La stagione si sta per concludere, ma davanti ci sono ancora gli ultimi grandi obiettivi: "Il numero uno al mondo per me è ancora più importante delle Finals - dice Alcaraz - e se voglio ottenerlo devo dare una risposta davvero buona qui a Torino. Per me è stato un anno diverso, ho avuto delle situazioni davvero insolite, e di sicuro è una motivazione extra, è già un privilegio trovarmi in questa situazione. Sarebbe bello finire l’anno con una vittoria alle Finals o con un trofeo così importante come quello del numero uno, però ripeto, non bisogna dimenticarecime è andata la stagione e tutto il resto. Per me è stato il mio anno migliore finora, in termini di livello e di costanza. Mi sono accorto che sono cresciuto molto rispetto all’anno scorso, ho capito alcune situazioni e ho imparato a conoscere me stesso ancora di più e a capire di cosa ho bisogno in campo". Sinner su questo la vede diversamente: "In questa stagione mi sono successe cose insolite, per questo per me è solo una motivazione extra, ma è già un privilegio essere lassù".