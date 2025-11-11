“Lo sa anche l’inserviente del bar…”, la frase di Tartarini a Musetti durante la sfida con De Minaur accende i social

Coach Tartarini ha dato a Musetti l'indicazione giusta, che forse è stata la svolta della partita. Quando ha visto il tennista azzurro un po’ imballato ha provato a scuoterlo. Durante la pausa forzata nel terzo set, a causa di una persona che ha avuto un malore sugli spalti, i due giocatori hanno potuto parlare con i rispettivi box. “Sciogliti, tanto lo sa anche l’inserviente al bar che ti fanno male le gambe”, gli ha detto Tartarini.