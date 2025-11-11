“Lo sa anche l’inserviente del bar…”, la frase di Tartarini a Musetti durante la sfida con De Minaur accende i social
Il coach ha dato al tennista azzurro un'indicazione forse decisiva per compiere l'impresa alle Finals. Tutti i dettagli
Coach Tartarini ha dato a Musetti l'indicazione giusta, che forse è stata la svolta della partita. Quando ha visto il tennista azzurro un po’ imballato ha provato a scuoterlo. Durante la pausa forzata nel terzo set, a causa di una persona che ha avuto un malore sugli spalti, i due giocatori hanno potuto parlare con i rispettivi box. “Sciogliti, tanto lo sa anche l’inserviente al bar che ti fanno male le gambe”, gli ha detto Tartarini.
La scossa ha Musetti
Un messaggio che ha dato la scossa a Lorenzo. Da quel momento lì si è sciolto e ha giocato un tennis pazzesco. Alla fine, dopo una vittoria storica, è corso nel suo box e ha abbracciato tutti: dal coach alla compagna Veronica, che gli sta per dare il secondo figlio ed è scoppiata in lacrime.
