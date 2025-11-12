Atp Finals, Sinner si qualifica in semifinale già oggi se... le possibili combinazioni

Inviato a Torino - Jannik Sinner oggi affronta Zverev per la terza volta negli ultimi 17 giorni. Fino a due settimane fa Sascha era uno dei pochissimi tennisti che potevano vantarsi di essere in vantaggio negli scontri diretti con Jannik, invece dopo le sconfitte in finale a Vienna e in semifinale a Parigi ha subito il sorpasso ed ora è sotto 5-4. Alle 20:30 ci saranno ancora tredicimila persone a colorare l'Inalpi Arena di Torino di arancione. Il numero due al mondo, campione in carica, potrebbe essere il primo a mettersi in tasca il pass per le semifinali già oggi. Nemmeno Alcaraz è ancora qualificato. Vediamo cosa deve succedere.

Sinner in semifinale, le possibili combinazioni

Nel gruppo Bjorn Borg, sia lui sia Zverev hanno vinto il primo incontro in due set. Jannik ha battuto Auger-Aliassime 7-5 6-1, mentre Sascha ha sconfitto Ben Shelton 6-3 7-6. In caso di arrivo a pari punti tra due giocatori conta lo scontro diretto. Se invece sono tre i giocatori con lo stesso numero di partite vinte, valgono i set vinti. Sinner sarà aritmeticamente qualificato per le semifinali se dovesse battere Zverev con qualsiasi punteggio e Auger-Aliassime vincesse contro Shelton. Oppure anche in caso di vittoria in due set contro il tedesco, se il canadese battesse lo statunitense in tre set.