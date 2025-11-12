Sinner tra i tifosi fuori dall'hotel, gli gridano "Forza Juve" e "Forza Lazio". Ma lui... 

(DALL'INVIATO A TORINO) - È una festa continua per Sinner. Sono tantissimi i tifosi sempre presenti sotto il suo albergo, a caccia di un selfie o di un autografo. Arrivano da tutta Italia e stanno lì composti per ore dietro le transenne ad aspettare il loro campione. Jannik da parte sua non ha mai saltato un appuntamento. Per quanto possa essere alta la tensione per una sfida, si ferma sempre con i suoi tifosi e cerca di accontentarne il più possibile, tutti sarebbe ormai un’impresa titanica. Durante il bagno di folla di oggi, ormai quasi un rito sacro, c’è anche chi ha provato a stuzzicarlo gridandogli "Forza Juve" e "Forza Lazio". Sinner, noto tifoso milanista, è rimasto impassibile. Del resto anche lui aveva scherzato con Alcaraz - tifoso del Real Madrid - dicendogli che con quei capelli a Torino avrebbe potuto tifare Juve.

Adesso però non c’è più da scherzare. Pochi minuti dopo Sinner è uscito anche Vagnozzi per dirigersi all’Inalpi Arena. Sinner nel pomeriggio si allena sul campo centrale con lo sparring partner Mrva e poi questa sera la sfida con Zverev, la terza in 17 giorni, che potrebbe valere la semifinale alle Atp Finals.