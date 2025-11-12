Sinner, parla lo sparring partner Mrva: "Jannik è gentile, ma Kyrgios…"

Mrva e l'esperienza da sparring partner di Sinner alle Atp Finals

"Abbiamo parlato molto della tecnica e lui mi ha aiutato tanto - spiega Mrva parlando di Sinner -, mi ha anche detto qual è, secondo lui, la cosa migliore per il mio tennis, dicendomi che devo migliorare il mio dritto. Devo cambiare qualcosa quindi lavorerò su questo. Gli ho fatto anche un punto, ne avevo fatti anche ad altri giocatori top, ma è stato il primo a Jannik, quindi è stato super. E i tifosi mi hanno applaudito, quindi molto molto bello".

Le parole del giovane ceco su Jannik e su Kyrgios

Il giovane tennista ceco ha particolarmente apprezzato il training con il numero 2 al mondo ("Voglio allenarmi il più possibile con Jannik, è super gentile"), anche se ammette che il suo modello fra i tennisti è Nick Kyrgios, australiano che in passato non ha risparmiato attacchi a Sinner: "Mi piace molto - spiega -, è un giocatore incredibile e anche un bravo ragazzo. È il mio giocatore preferito". Alla domanda su dove si veda fra 5 anni, Mrva risponde così: "Spero di essere a giocare questo torneo, questo è il mio obiettivo. È il sogno di tutti essere il migliore, ma vediamo come andrà, io cercherò di fare del mio meglio".