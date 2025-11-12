Capello, un allenatore in più per Sinner: incontro speciale, ecco cosa si sono detti
Capello e Sinner, un incontro speciale alle Finals. L’ex tecnico del Milan, squadra del cuore di Jannik, ha assistito all’allenamento del numero due al mondo all’interno dell’Inalpi Arena prima della sfida con Zverev. Al termine della sessione c’è stato tempo per un breve saluto. “Non riesco più a vederti - gli ha detto Capello - perché mi fai soffrire troppo. Però quanto giochi bene”. Sinner si è messo a ridere, poi ha risposto: “Però meglio live che in tv vero?”. E poi una promessa: “Ci vediamo dopo”.
Anche Bremer alle Finals
Al palazzetto, in largo anticipo, era presente anche il difensore della Juve Bremer. Jannik, come di consueto prima delle partite serali, ha cenato con Cahill nella hall superiore, con tantissima gente in adorazione che da sotto cercava di scattare un selfie.