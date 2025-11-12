Capello, un allenatore in più per Sinner: incontro speciale, ecco cosa si sono detti

Capello e Sinner, un incontro speciale alle Finals. L’ex tecnico del Milan, squadra del cuore di Jannik, ha assistito all’allenamento del numero due al mondo all’interno dell’Inalpi Arena prima della sfida con Zverev. Al termine della sessione c’è stato tempo per un breve saluto. “Non riesco più a vederti - gli ha detto Capello - perché mi fai soffrire troppo. Però quanto giochi bene”. Sinner si è messo a ridere, poi ha risposto: “Però meglio live che in tv vero?”. E poi una promessa: “Ci vediamo dopo”.