Le bellissime parole di Gattuso per Sinner e Musetti: "Svegli fino a mezzanotte per tifarli"

È tempo di pausa per le partite delle nazionali. L'Italia scende in campo contro Moldova e Norvegia, ma l'attenzione degli italiani è rivolta anche verso le Atp Finals. Da una parte la semifinale nel doppio della coppia Bolelli/Vavassori, dall'altra i due singolaristi Jannik Sinner e Lorenzo Musetti che stanno infiammando l'Inalpi Arena. Un'ondata positiva di tennis che ha coinvolto anche la Nazionale maggiore di Gattuso, che ha commentato le imprese dei tennisti nella conferenza stampa prima di Moldova-Italia: "Sinner mi riempie di orgoglio, ma anche Musetti. Ieri siamo stati a vederlo fino a mezzanotte".