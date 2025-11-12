Le bellissime parole di Gattuso per Sinner e Musetti: "Svegli fino a mezzanotte per tifarli"
È tempo di pausa per le partite delle nazionali. L'Italia scende in campo contro Moldova e Norvegia, ma l'attenzione degli italiani è rivolta anche verso le Atp Finals. Da una parte la semifinale nel doppio della coppia Bolelli/Vavassori, dall'altra i due singolaristi Jannik Sinner e Lorenzo Musetti che stanno infiammando l'Inalpi Arena. Un'ondata positiva di tennis che ha coinvolto anche la Nazionale maggiore di Gattuso, che ha commentato le imprese dei tennisti nella conferenza stampa prima di Moldova-Italia: "Sinner mi riempie di orgoglio, ma anche Musetti. Ieri siamo stati a vederlo fino a mezzanotte".
Gattuso elogia Sinner e Musetti: le sue parole
Il tennista di Carrara, con la straordinaria vittoria contro De Minaur, è riuscito a tenere aperte le speranze di qualificazione alle semifinali. Gattuso in conferenza prosegue: "È bello tifare chi rappresenta la nostra bandiera". Successi importantissimi che valorizzano anche il lavoro della Nazionale di calcio, premiata dagli ascolti in tv: "È motivo d'orgoglio vedere sei/sette milioni di persone che guardano le nostre partite, solo attraverso le prestazioni possiamo far innamorare le persone".