Zverev nervoso se la prende anche con il led dei cartelloni: la protesta con l’arbitro. Poi arriva Sinner e…

Inviato a Torino - Zverev ha perso la testa nel secondo set, quando ha visto che Sinner era insuperabile. Nel terzo game Jannik gli ha annullato tre palle break. Poi nel quinto Sascha ne ha avuta un’altra sul 30-40, con un ace, e il tedesco non ci credeva. È rimasto immobile e si è messo il manico della racchetta in bocca, poi al cambio campo si è lamentato con l’arbitro, forse perché era convinto che il servizio di Sinner fosse fuori.