mercoledì 12 novembre 2025
Zverev non si arrende: "Sinner, spero di rigiocarci in settimana..."

Il tedesco sconfitto da Jannik per la terza volta in poco più di settimane: "La grande differenza è stata sui break point, ma non è ingiocabile"
Valerio Minutiello
2 min
TagsZverevNitto Atp Finals 2025

Alexander Zverev non si arrende. Ha perso tre volte in 17 giorni con Sinner, ma questa non gli va giù, e lo dice chiaramente: "Spero di affrontarlo ancora questa settimana". Il tedesco ha ancora speranza di passare il turno e incontrare poi Jannik eventualmente in finale.

Zverev non si arrende con Sinner: "Non è ingiocabile"

Per questo non si arrende, anche perché a Torino ha avuto la sensazione di essere in partita più di altre volte: "Oggi la grande differenza è stata il servizio sui break point - dice Zverev -. Lui ha avuto due opportunità di fare il break e le ha sfruttate, io ne ho avute molte di più ma non le ho sfruttate. Sette break point e sette prime di servizio, nemmeno una seconda. Ha migliorato tanto il servizio, ma anche tante altre cose. A volte è così, quando ha una giornata come questa in cui serve in modo incredibile... Il suo punto di forza più grande è ovviamente il modo in cui gioca da fondocampo, come si muove, come colpisce i dritti, come colpisce i rovesci".

Zverev: "Quest'anno è stato un incubo"

A Zverev resta un po' di amaro in bocca per come è andata questa stagione: "La prima cosa è rimanere in salute e senza infortuni. Quest'anno è stato un incubo per me dal punto di vista degli infortuni. Ho sempre avuto qualcosa. È stato difficile per me migliorare quando ho sempre dovuto cercare di stare bene. Questa è la cosa più importante".

 

 

Unisciti alla community