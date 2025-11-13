Sinner parla di infortuni con Brignone e Bremer: "Ho scelto il tennis per questo..."

Inviato a Torino - Sinner ha incontrato la sua amica Federica Brignone e Glaison Bremer ieri alle Finals a Torino. La campionessa di sci e il difensore della Juve sono venuti a vederlo per la sfida con Zverev, vinta in due set. Entrambi stanno uscendo da due infortuni pesanti, che li hanno costretti a una lunga riabilitazione dopo un intervento chirurgico. Sinner si è fermato a parlare un po’ con loro dopo la partita nella pancia dell’Inalpi Arena e ha rivelato che quello degli infortuni è stato uno dei motivi per cui ha scelto il tennis. “Ho fatto nove mesi fuori - gli ha detto il difensore brasiliano della Juve ora mi sto riprendendo”. “Vi seguo, sono due sport così - ha risposto Sinner - Io ho scelto il tennis per questo. Facevo anche sci, a 13 anni è stata l’ultima stagione. Però il tennis è più… magari prendi storte, a meno che non fai come Sascha a Parigi (rottura della caviglia, ndr), allora lì è difficile recuperare. Ma in genere magari c’è uno strappo. Sai da noi il problema è quando cambi superficie, devi andare piano, stare attento, però in teoria...”.

Bremer: "La loro mentalità mi impressiona, nel calcio è diverso"

Bremer, molto incuriosito, ha fatto un tour per tutto l'impianto e ha rivelato al sito ufficiale dell'Atp: "La loro mentalità mi impressiona, nel tennis non hai alibi, hai tutta la responsabilità: nel calcio è diverso". Oltre agli Italiani Sinner e Musetti, e la leggenda Djokovic, il difensore della Juve segue la stella del suo paese Joao Fonseca.

Brignone: "Mi sono emozionata"

"Quello che mi sorprende è come i tennisti riescono, nonostante il rumore e la gente così vicina, a concentrarsi così bene. A me questo creerebbe un sacco di problemi. E anche abitudine, chiaramente. Ma mi sorprendo che la gente non capisca che è importante lasciare gli atleti nel silenzio. Comunque mi sono emozionata" ha detto all'Ansa Brignone.