Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz, Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Simone Bolelli e Andrea Vavassori tornano in campo per disputare l'ultima partita del girone alle Nitto Atp Finals 2025. Dopo i successi su Cash/Glasspool e su Granollers/Zeballos, la coppia azzurra ha blindato il passaggio del turno e il primo posto in classifica. Nell'ultima giornata di Round Robin troveranno dall'altra parte della rete i vincitori della passata edizione, i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz.