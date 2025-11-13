Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 13 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz, Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Con la certezza di aver già conquistato il pass per le semifinale, gli azzurri tornano in campo per disputare l'ultima partita del girone
2 min
TagsSimone Bolelliandrea vavassoriNitto Atp Finals

Simone Bolelli e Andrea Vavassori tornano in campo per disputare l'ultima partita del girone alle Nitto Atp Finals 2025. Dopo i successi su Cash/Glasspool e su Granollers/Zeballos, la coppia azzurra ha blindato il passaggio del turno e il primo posto in classifica. Nell'ultima giornata di Round Robin troveranno dall'altra parte della rete i vincitori della passata edizione, i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz.

Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz, orario e quando si gioca

La sfida tra Musetti e Alcaraz è in programma oggi giovedì 13 novembre all’Inalpi Arena di Torino a partire dalle ore 11:30.

I precedenti tra Bolelli/Vavassori e Krawietz/Puetz

In perfetta parità i precedenti tra le due coppie: 3-3.

Dove vedere il match in tv 

Tutte le partite delle Nitto Atp Finals 2025 saranno trasmesse in diretta tv in Italia via satellite su Sky Sport, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento, e in chiaro, una partita al giorno, sui canali Rai con Rai 2 come riferimento. Inoltre, sarà possibile vedere l'evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv, oltre che una partita al giorno su RaiPlay. 

Atp Finals 2025, il montepremi del doppio

RISERVE – € 44.499

PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – € 115.510

PREMIO VITTORIA PARTITA ROUND ROBIN – € 83.141 (200 punti)

VITTORIA IN SEMIFINALE – € 153.631 (400 punti)

VITTORIA DEL TORNEO – € 307.086 (500 punti)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nitto Atp Finals

Da non perdere

Sinner parla di infortuni con Brignone e BremerCoppa Davis, cosa fa Volandri? Le scelte
Unisciti alla community