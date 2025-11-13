Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz, Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Simone Bolelli e Andrea Vavassori tornano in campo per disputare l'ultima partita del girone alle Nitto Atp Finals 2025. Dopo i successi su Cash/Glasspool e su Granollers/Zeballos, la coppia azzurra ha blindato il passaggio del turno e il primo posto in classifica. Nell'ultima giornata di Round Robin troveranno dall'altra parte della rete i vincitori della passata edizione, i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz.
Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz, orario e quando si gioca
La sfida tra Musetti e Alcaraz è in programma oggi giovedì 13 novembre all’Inalpi Arena di Torino a partire dalle ore 11:30.
I precedenti tra Bolelli/Vavassori e Krawietz/Puetz
In perfetta parità i precedenti tra le due coppie: 3-3.
Dove vedere il match in tv
Tutte le partite delle Nitto Atp Finals 2025 saranno trasmesse in diretta tv in Italia via satellite su Sky Sport, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento, e in chiaro, una partita al giorno, sui canali Rai con Rai 2 come riferimento. Inoltre, sarà possibile vedere l'evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv, oltre che una partita al giorno su RaiPlay.
Atp Finals 2025, il montepremi del doppio
RISERVE – € 44.499
PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – € 115.510
PREMIO VITTORIA PARTITA ROUND ROBIN – € 83.141 (200 punti)
VITTORIA IN SEMIFINALE – € 153.631 (400 punti)
VITTORIA DEL TORNEO – € 307.086 (500 punti)