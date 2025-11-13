"Sinner, Sinner", parte il coro alle Atp Finals: Jannik non riesce più a parlare ed emoziona tutti

Jannik Sinner ha conquistato da primo classificato nel girone il pass per le semifinali delle Nitto Atp Finals 2025 , il torneo che chiude la stagione del circuito Atp in corso di svolgimento sul cemento indoor dell' Inalpi Arena di Torino . Il numero due del mondo ha chiuso il programma del martedì superando Alexander Zverev con il punteggio di 6-4 6-3 e ora, prima di chiudere il girone venerdì nella sfida con Ben Shelton , attende di conoscere il suo avversario nel penultimo atto dell'evento che uscirà dal Gruppo Jimmy Connors.

Sinner reagisce al coro del pubblico

Dopo il bel successo su Zverev, Sinner si è concesso all'intervista di rito al termine del match. Il campione azzurro ha analizzato la partita nella quale a fare la differenza è stato il servizio, colpo con il quale è riuscito ad annullare tutte e sette le palle break concesse al tedesco. Jannik ha poi ringraziato il pubblico che si è lasciato andare all'ormai iconico coro: "Olé, olé, olé... Sinner, Sinner...". L'altoatesino non ha potuto fare altro che apprezzare l'amore dei suoi tifosi dandogli appuntamento al prossimo match.