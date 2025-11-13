"Sinner, Sinner", parte il coro alle Atp Finals: Jannik non riesce più a parlare ed emoziona tutti
Jannik Sinner ha conquistato da primo classificato nel girone il pass per le semifinali delle Nitto Atp Finals 2025, il torneo che chiude la stagione del circuito Atp in corso di svolgimento sul cemento indoor dell'Inalpi Arena di Torino. Il numero due del mondo ha chiuso il programma del martedì superando Alexander Zverev con il punteggio di 6-4 6-3 e ora, prima di chiudere il girone venerdì nella sfida con Ben Shelton, attende di conoscere il suo avversario nel penultimo atto dell'evento che uscirà dal Gruppo Jimmy Connors.
Sinner reagisce al coro del pubblico
Dopo il bel successo su Zverev, Sinner si è concesso all'intervista di rito al termine del match. Il campione azzurro ha analizzato la partita nella quale a fare la differenza è stato il servizio, colpo con il quale è riuscito ad annullare tutte e sette le palle break concesse al tedesco. Jannik ha poi ringraziato il pubblico che si è lasciato andare all'ormai iconico coro: "Olé, olé, olé... Sinner, Sinner...". L'altoatesino non ha potuto fare altro che apprezzare l'amore dei suoi tifosi dandogli appuntamento al prossimo match.