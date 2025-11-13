Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 13 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Cosa deve fare Musetti per arrivare in semifinale alle Atp Finals: tutte le ipotesi

La vittoria di Alex de Minaur su Taylor Fritz rende il tennista carrarino padrone del proprio destino per il passaggio del turno a Torino
1 min
TagsLorenzo MusettiCarlos AlcarazNitto Atp Finals

Dopo il successo di Alex De Minaur su Taylor Fritz in due set cambiano gli scenari per il Gruppo Jimmy Connors alle Nitto Atp Finals 2025. Lorenzo Musetti è infatti adesso padrone del proprio destino e tutto si deciderà nella sfida con Carlos Alcaraz che chiuderà il programma della quinta giornata sul cemento indoor dell'Inalpi Arena di Torino. Il carrarino ha esordito nella sua prima avventura alle Finals con la sconfitta rimediata contro Fritz e poi si è reso autore di una grandissima prestazione per battere De Minaur in tre set. 

Musetti in semifinale se...

In virtù del successo di De Minaur, Musetti potrebbe qualificarsi in semifinale da primo classificato del girone in caso di vittoria con qualsiasi risultato contro Alcaraz. Con una sconfitta sarebbe invece lo spagnolo a qualificarsi da primo, mentre De Minaur passerebbe il turno da secondo. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nitto Atp Finals

Da non perdere

De Minaur batte Fritz e 'aiuta' MusettiSinner ferma l'allenamento per Bolelli e Vavassori

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS