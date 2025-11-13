Cosa deve fare Musetti per arrivare in semifinale alle Atp Finals: tutte le ipotesi

Dopo il successo di Alex De Minaur su Taylor Fritz in due set cambiano gli scenari per il Gruppo Jimmy Connors alle Nitto Atp Finals 2025. Lorenzo Musetti è infatti adesso padrone del proprio destino e tutto si deciderà nella sfida con Carlos Alcaraz che chiuderà il programma della quinta giornata sul cemento indoor dell'Inalpi Arena di Torino. Il carrarino ha esordito nella sua prima avventura alle Finals con la sconfitta rimediata contro Fritz e poi si è reso autore di una grandissima prestazione per battere De Minaur in tre set.