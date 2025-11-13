Cosa deve fare Musetti per arrivare in semifinale alle Atp Finals: tutte le ipotesi
Dopo il successo di Alex De Minaur su Taylor Fritz in due set cambiano gli scenari per il Gruppo Jimmy Connors alle Nitto Atp Finals 2025. Lorenzo Musetti è infatti adesso padrone del proprio destino e tutto si deciderà nella sfida con Carlos Alcaraz che chiuderà il programma della quinta giornata sul cemento indoor dell'Inalpi Arena di Torino. Il carrarino ha esordito nella sua prima avventura alle Finals con la sconfitta rimediata contro Fritz e poi si è reso autore di una grandissima prestazione per battere De Minaur in tre set.
Musetti in semifinale se...
In virtù del successo di De Minaur, Musetti potrebbe qualificarsi in semifinale da primo classificato del girone in caso di vittoria con qualsiasi risultato contro Alcaraz. Con una sconfitta sarebbe invece lo spagnolo a qualificarsi da primo, mentre De Minaur passerebbe il turno da secondo.