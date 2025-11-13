Panatta e la previsione su Musetti-Alcaraz: "La regola dice che...". E Bertolucci è d'accordo
Quante chance ha Musetti di battere Alcaraz? Non poche a sentire il pronostico di Adriano Panatta. "La regola dice che se il numero 9 gioca contro il numero 1 - ha detto nella nuova puntata della Telefonata, con Bertolucci - almeno un 40% ce l'ha. Ma qui siamo di fronte a una differenza più evidente tra i primi due rispetto a tutti gli altri giocatori anche della top 10. Quindi diciamo un 35%".
Bertolucci è d'accordo
Bertolucci è d'accordo con questa analisi: "Facciamo sì una via di mezzo se ha recuperato. Vedremo del bel tennis, sono due che hanno un bel braccio e non capita tutti i giorni nel circuito". Infine i due hanno dedicato un commento alla stella americana Ben Shelton: "Se il papà di Shelton prendesse suo figlio e per tre ore al giorno si allenasse solo sulle volée, diventerebbe il primo tennista serve and volley per cambiare questo andazzo. Non se ne può più di scambi solo da fondo campo" ha commentato Panatta, che poi ha chiesto a Bertolucci: "Tu con il servizio di Shelton dove saresti arrivato?".