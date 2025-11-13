Panatta e la previsione su Musetti-Alcaraz: "La regola dice che...". E Bertolucci è d'accordo

Bertolucci è d'accordo

Bertolucci è d'accordo con questa analisi: "Facciamo sì una via di mezzo se ha recuperato. Vedremo del bel tennis, sono due che hanno un bel braccio e non capita tutti i giorni nel circuito". Infine i due hanno dedicato un commento alla stella americana Ben Shelton: "Se il papà di Shelton prendesse suo figlio e per tre ore al giorno si allenasse solo sulle volée, diventerebbe il primo tennista serve and volley per cambiare questo andazzo. Non se ne può più di scambi solo da fondo campo" ha commentato Panatta, che poi ha chiesto a Bertolucci: "Tu con il servizio di Shelton dove saresti arrivato?".