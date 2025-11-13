Cahill e il messaggio criptico sui social: è una dura risposta a Djokovic?

Nei giorni scorsi è tornato a far discutere Novak Djokovic per alcune dichiarazioni sul caso doping che ha coinvolto Jannik Sinner. Fresco vincitore ad Atene del titolo numero 101 della sua carriera, il tennista serbo ha parlato della questione Clostebol: "È una nuvola che lo seguirà per l'intera carriera, così come quella del Covid seguirà me - ha detto Nole -. Se fosse stato il numero 500 al mondo sarebbe stato squalificato: sono rimasto colpito dalla mancanza di trasparenza, dall'incoerenza. La comodità di una sospensione tra gli Slam, così da non perdersi nulla. È stato molto, molto strano. Perciò non mi piace proprio come sia stato gestito quel caso.Voglio credere a Jannik: lo conosco da quando aveva 13 anni, abbiamo anche avuto lo stesso coach, cioè Riccardo Piatti. Io credo che non l'abbia fatto di proposito, ma ovviamente è responsabile".