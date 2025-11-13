Corriere dello Sport.it
giovedì 13 novembre 2025
Cahill e il messaggio criptico sui social: è una dura risposta a Djokovic?

Il coach di Jannik Sinner ha pubblicato nelle score una storia su Instagram che sembrerebbe una frecciatina al tennista serbo
2 min
Tagsjannik sinnerDarren CahillNovak Djokovic

Nei giorni scorsi è tornato a far discutere Novak Djokovic per alcune dichiarazioni sul caso doping che ha coinvolto Jannik Sinner. Fresco vincitore ad Atene del titolo numero 101 della sua carriera, il tennista serbo ha parlato della questione Clostebol: "È una nuvola che lo seguirà per l'intera carriera, così come quella del Covid seguirà me - ha detto Nole -. Se fosse stato il numero 500 al mondo sarebbe stato squalificato: sono rimasto colpito dalla mancanza di trasparenza, dall'incoerenza. La comodità di una sospensione tra gli Slam, così da non perdersi nulla. È stato molto, molto strano. Perciò non mi piace proprio come sia stato gestito quel caso.Voglio credere a Jannik: lo conosco da quando aveva 13 anni, abbiamo anche avuto lo stesso coach, cioè Riccardo Piatti. Io credo che non l'abbia fatto di proposito, ma ovviamente è responsabile".

Cahill: messaggio per Djokovic?

Con un messaggio criptico che sembrerebbe indirizzato proprio a Djokovic, il supercoach di Sinner, Darren Cahill ha voluto rispondere al campione serbo. In una storia Instagram, Cahill ha ripubblicato un post di Sven Groeneveld, ex tennista olandese ed oggi coach nel quale viene riportato un aforisma di Bill Bullard che recita così: "L'opinione è davvero la forma più bassa di conoscenza umana. Non richiede responsabilità, né comprensione. La forma più alta di conoscenza è l'empatia, perché ci impone di mettere da parte il nostro ego e vivere nel mondo di un altro...".

