Alcaraz numero uno nel 2025, è ufficiale: niente da fare per Sinner

Inviato a Torino - Alcaraz ha compiuto la missione: doveva vincere almeno tre partite alle Finals per assicurarsi di chiudere al primo posto nel ranking il 2025. E così ha fatto: Musetti non è riuscito a fare un grande favore a Sinner, che comunque ha detto più volte di non pensare troppo a questo obiettivo ormai sfumato. Con queste tre partite vinte nel girone, Carlos si porta a 11650 punti. Anche vincendo le Finals da imbattuto, Jannik non potrebbe andare oltre gli 11.500 punti.

Alcaraz riceverà il premio sul campo, prima della partita di Sinner

Nulla da fare quindi per quest’anno, ma è un testa a testa che si preannuncia entusiasmante per la prossima stagione. Alcaraz riceverà il premio alle 14 sul campo centrale, proprio prima l'ingresso in campo di Sinner, che disputerà l'ultima sfida del girone contro Ben Shelton, praticamente un'amichevole.

Alcaraz, il messaggio alla telecamera: "Sinner vinceva sempre..."

Alla fine non poteva non festeggiare Alcaraz, che ha scritto il numero 1 con un hashtag e uno smile sulla telecamera. "Non ho parole per descrivere questo - ha detto a fine gara - Il numero uno era un obiettivo chiaro per me, ma a inizio anno era davvero distante per me, Jannik vinceva quasi tutti i tornei a cui prendeva parte! Alla fine sono contento di aver ottenuto questo risultato, significa tutto per me".