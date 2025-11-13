Corriere dello Sport.it
giovedì 13 novembre 2025
Sinner-De Minaur è la semifinale a Torino. Alcaraz con il vincente di Zverev-Auger-Aliassime

Ecco gli accoppiamenti delle Finals, il girone Jimmy Connors si è concluso stasera, domani tocca al Bjorn Borg con Jannik nella sessione pomeridiana
Valerio Minutiello
1 min

Inviato a Torino - Con la vittoria di Alcaraz contro Musetti, Sinner sa già chi affronterà in semifinale: De Minaur. Nel girone Jimmy Connors infatti, lo spagnolo si qualifica come primo e l'australiano secondo, mentre Lorenzo viene eliminato insieme con Taylor Fritz. Nel girone Bjorn Borg, che si chiude domani, Sinner è già certo del primo posto. Il secondo se lo giocano Zverev e Auger-Aliassime in quello che è un vero e proprio quarto di finale. La finale che tutti sognano è quella tra Sinner e Alcaraz, il cerchio si sta stringendo. 

De Minaur e l'incubo Sinner

De Minaur ha subito una brutta sconfitta con l'altro italiano del torneo, Lorenzo Musetti, e ha detto di aver attraversato un momento molto buio per un paio di giorni. Poi la vittoria con Fritz lo ha rigenerato: l'australiano è stato anche fortunato perché è riuscito a qualificarsi con una sola vittoria, superando proprio il tennista azzurro per differenza set (3vinti e 4 persi contro 2 vinti e 5 persi). Quello ha fatto la differenza, perché erano in tre con una sola partita vinta. Sinner è un vero e proprio incubo per De Minaur: i precedenti dicono 12-0 per Jannik!

© RIPRODUZIONE RISERVATA

