Sinner e la beffa della consegna della coppa da numero uno a Alcaraz: l’orario fa discutere

Inviato a Torino - Sinner giocherà per la prima volta nella sessione pomeridiana contro Ben Shelton, una partita che non vale nulla per la classifica perché Jannik è già primo e sa già che sabato affronterà De Minaur in finale. Prima del match, sul campo verrà consegnata la coppa del numero uno del 2025 ad Alcaraz. L'Atp ha comunicato infatti che la cerimonia di consegna avverrà alle 14, proprio l'orario in cui è in programma il match di Sinner, che quindi slitterà di qualche minuto per fare spazio alla cerimonia di premiazione.

Alcaraz premiato prima di Sinner: la scelta fa discutere

Una scelta che sta facendo discutere. In molti sui social si chiedono perché non sia stata scelta la sessione serale, prima di Zverev-Auger-Aliassime. Probabilmente per consentire a Carlos di riposare la sera, ma un'altra opzione era fare la cerimonia dopo la partita di Sinner, alle 17. Jannik sicuramente la prenderà con la solita eleganza e magari farà un incursione sul campo e darà lui stesso il premio ad Alcaraz. È la seconda volta che lo spagnolo chiude da numero uno la stagione, Sinner lo ha fatto nel 2024.