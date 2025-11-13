Musetti salta la Coppa Davis: "Vista la mia condizione fisica non giocherò"

Inviato a Torino - Lorenzo Musetti ha annunciato che salterà la Coppa Davis . Lo ha annunciato in conferenza stampa a Torino dopo la sconfitta con Alcaraz e l'eliminazione dalle Finals: "Per le mie condizioni fisiche e per la mia situazione familiare (tra pochi giorni diventerà papà per la seconda volta, ndr)Ho deciso di comune accordo con il capitano Volandri che salterò le finali di Coppa Davis a Bologna". Oltre a Sinner quindi, l'Italia perde anche il suo secondo giocatore più forte. Al suo posto dovrebbe entrare Sonego , che in questi giorni si è allenato spesso a Torino: anche oggi, insieme con Berrettini. Gli azzurri debutteranno mercoledì 19 novembre con l'Austria ai quarti di finale. "C'è molto rammarico e dispiacere, con un approccio migliore forse avrei provato a giocarla nonostante l'impegno familiare, mi dispiace ma purtroppo quest'anno non farò parte della squadra".

Musetti e la distanza da Sinner e Alcaraz

Sinner e Alcaraz sono un pianeta a parte, Musetti lo ha testato anche questa sera sul campo a Torino: "Quanto mi manca per raggiungerli? Beh, non lo so. Probabilmente dovrò scoprirlo. Forse se lo sapessi, sarei più vicino (sorridendo). Certo, penso che abbiano qualcosa di diverso dagli altri in termini di abilità. In questo momento, ciò che vedo nelle condizioni fisiche, nel modo in cui si muovono, nel modo in cui recuperano e nel modo in cui scivolano, si muovono durante gli scambi, è ciò che mi impressiona di più, onestamente. Il modo in cui cambiano dalla difesa all'attacco è probabilmente l'aspetto che devo migliorare e affinare per la prossima stagione finora".