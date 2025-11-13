Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 13 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

"Alcaraz zittisce l'Italia", il titolo ironico della stampa spagnola fa infuriare i tifosi di Sinner

Lo spagnolo ha conquistato la certezza di chiudere l'anno al numero uno del mondo dopo il successo su Lorenzo Musetti a Torino
2 min
Tagsjannik sinnerCarlos Alcaraz

Si è infranto contro Carlos Alcaraz il sogno di Lorenzo Musetti di conquistare un posto nelle semifinali delle Nitto Atp Finals 2025. Dopo un primo set giocato quasi alla pari, alla fine lo spagnolo è riuscito ad imporsi con il punteggio di 6-4 6-1 dopo un'ora e 23 minuti di gioco. Per il tennista di Murcia è così arrivata non solo la certezza di chiudere al primo posto nel girone ma anche quella di chiudere l'anno al numero uno del mondo. A Carlos serviva infatti vincere almeno tre partite a Torino e concludendo il girone da imbattuto si è portato a 11650 punti e anche vincendo le Finals da imbattuto, Jannik Sinner non riuscirebbe a superare gli 11.500 punti.

Alcaraz chiude numero uno: il titolo che fa discutere

Dopo aver conquistato la certezza di chiudere l'anno davanti a tutti, Alcaraz è stato immediatamente celebrato dalla stampa spagnola. Il maggior quotidiano sportivo del Paese, Marca, ha così titolato: "Alcaraz silenzia l'Italia e si incorona il miglior tennista dell'anno". Un'allusione poco elegante al testa a testa vinto contro Sinner proprio in Italia, all'Inalpi Arena di Torino, che ha già scatenato la furia di parecchi tifosi azzurri. 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nitto Atp Finals

Da non perdere

Sinner-De Minaur è la semifinale a TorinoAlcaraz numero uno nel 2025, è ufficiale

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS