"Alcaraz zittisce l'Italia", il titolo ironico della stampa spagnola fa infuriare i tifosi di Sinner

Si è infranto contro Carlos Alcaraz il sogno di Lorenzo Musetti di conquistare un posto nelle semifinali delle Nitto Atp Finals 2025. Dopo un primo set giocato quasi alla pari, alla fine lo spagnolo è riuscito ad imporsi con il punteggio di 6-4 6-1 dopo un'ora e 23 minuti di gioco. Per il tennista di Murcia è così arrivata non solo la certezza di chiudere al primo posto nel girone ma anche quella di chiudere l'anno al numero uno del mondo. A Carlos serviva infatti vincere almeno tre partite a Torino e concludendo il girone da imbattuto si è portato a 11650 punti e anche vincendo le Finals da imbattuto, Jannik Sinner non riuscirebbe a superare gli 11.500 punti.