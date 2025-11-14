Sinner incrocia Alcaraz nel tunnel: il bellissimo gesto prima della premiazione di Carlos

Inviato a Torino - Carlos Alcaraz ha ricevuto il premio di numero uno del 2025 sul campo a Torino. Ironia della sorte, la cerimonia è stata programmata proprio prima della partita di Sinner , che subito dopo è sceso in campo nella sessione pomeridiana con Ben Shelton per l'ultima sfida del girone, inutile per la classifica. Jannik infatti è già aritmeticamente primo mentre lo statunitense è già fuori. I due grandi rivali si sono incrociati nel tunnel dell'Inalpi Arena.

L'incontro tra Alcaraz e Sinner nel tunnel

Alcaraz elegantissimo, con un completo Louis Vuitton, Jannik in divisa sportiva Nike. Sinner ha dato il cinque allo spagnolo e gli ha detto "Bravo". Già in conferenza stampa il tennista italiano aveva fatto i complimenti a Carlos e aveva riconosciuto i suoi meriti. Anche il pubblico di Torino è stato impeccabile: ha dedicato una grande ovazione ad Alcaraz, che ha ringraziato. A parte un piccolo incidente appena arrivato, con un tifoso che lo ha insultato davanti all'hotel dove alloggiano i tennisti, il rapporto tra Carlitos e il pubblico italiano è stato sempre eccellente.