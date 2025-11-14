Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 14 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Sinner incrocia Alcaraz nel tunnel: il bellissimo gesto prima della premiazione di Carlos

Jannik stava per scendere in campo per la sfida con Ben Shelton, mentre lo spagnolo era in attesa di entrare in campo per ricevere la coppa di numero uno del 2025
Valerio Minutiello
2 min
Sinner Alcaraz

Inviato a Torino - Carlos Alcaraz ha ricevuto il premio di numero uno del 2025 sul campo a Torino. Ironia della sorte, la cerimonia è stata programmata proprio prima della partita di Sinner, che subito dopo è sceso in campo nella sessione pomeridiana con Ben Shelton per l'ultima sfida del girone, inutile per la classifica. Jannik infatti è già aritmeticamente primo mentre lo statunitense è già fuori. I due grandi rivali si sono incrociati nel tunnel dell'Inalpi Arena.

 

 

L'incontro tra Alcaraz e Sinner nel tunnel

Alcaraz elegantissimo, con un completo Louis Vuitton, Jannik in divisa sportiva Nike. Sinner ha dato il cinque allo spagnolo e gli ha detto "Bravo". Già in conferenza stampa il tennista italiano aveva fatto i complimenti a Carlos e aveva riconosciuto i suoi meriti. Anche il pubblico di Torino è stato impeccabile: ha dedicato una grande ovazione ad Alcaraz, che ha ringraziato. A parte un piccolo incidente appena arrivato, con un tifoso che lo ha insultato davanti all'hotel dove alloggiano i tennisti, il rapporto tra Carlitos e il pubblico italiano è stato sempre eccellente. 

 

