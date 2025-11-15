Corriere dello Sport.it
sabato 15 novembre 2025
Dove vedere in tv Alcaraz contro Auger-Aliassime alle Atp Finals: orario e quando si gioca

Nella seconda semifinale a Torino si affrontano lo spagnolo, che ha vinto il gruppo Jimmy Connors, e il canadese, secondo alle spalle di Sinner nell'altro girone
2 min
Carlos Alcaraz Felix Auger-Aliassime Atp Finals

Al termine della fase a gironi delle ATP Finals sembrava tutto apparecchiato per una finale a Torino tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Guai però a sottovalutare i rispettivi avversari in semifinale, sfavoriti sulla carta ma pronti a dare battaglia. Sulla strada del tennista spagnolo c'è Felix Auger-Aliassime, canadese classe 2000, che si è qualificato in extremis grazie a un finale di stagione fenomenale. Se Alcaraz ha chiuso il gruppo Jimmy Connors a punteggio pieno, festeggiando anche il numero uno di fine anno, Auger-Aliassime ha invece perso la sfida inaugurale contro Jannik Sinner. Ha però vinto le due seguenti contro Shelton e Zverev, regalandosi la prima semifinale in carriera alle Finals.

Alcaraz vs Auger-Aliassime, orario e quando si gioca 

Il match tra Carlos Alcaraz e Felix Auger-Aliassime, che mette in palio un posto in finale a Torino, è in programma oggi, sabato 15 novembre, non prima delle ore 20:30.

I precedenti tra Alcaraz e Auger-Aliassime

Il tennista spagnolo conduce per 4-3 nei confronti diretti. Dopo aver perso le prime tre sfide tra il 2021 e il 2022 (peraltro due sul cemento indoor), ha vinto le seguenti quattro in maniera molto netta. Non solo non ha perso alcun set, ma non ha neanche avuto bisogno di alcun 7-5 o 7-6.

Dove vedere il match in tv 

L'incontro sarà trasmesso in diretta tv sui canali di Sky Sport con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come riferimento. Inoltre, sarà possibile vedere la semifinale in streaming sulle piattaforme NOW e Tennis Tv. 

Atp Finals 2025, il montepremi 

PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – € 287.496 

PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – € 344.388

VITTORIA IN SEMIFINALE – € 1.027.988

VITTORIA DEL TORNEO – € 2.055.976 

VITTORIA DEL TORNEO DA IMBATTUTO – € 4.404.670

