Inviato a Torino - Ieri Sinner ha battuto Shelton in due set, in una partita da molti considerata inutile, ma che inutile in realtà non era affatto. È vero infatti che Jannik era primo nel girone già prima di scendere in campo e che lo statunitense era già eliminato. Però la partita metteva in palio anche 200 punti nel ranking Atp, che intanto sono fieno da mettere in cascina per la rincorsa ad Alcaraz, che proseguirà anche nella prossima stagione. E poi, vincere le Atp Finals da imbattuto permette di incassare un bonus niente male. Vediamo nel dettaglio