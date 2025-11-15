Sinner, perché con Ben Shelton non era inutile: il bonus incassato sarà pazzesco se vince da imbattuto...
Inviato a Torino - Ieri Sinner ha battuto Shelton in due set, in una partita da molti considerata inutile, ma che inutile in realtà non era affatto. È vero infatti che Jannik era primo nel girone già prima di scendere in campo e che lo statunitense era già eliminato. Però la partita metteva in palio anche 200 punti nel ranking Atp, che intanto sono fieno da mettere in cascina per la rincorsa ad Alcaraz, che proseguirà anche nella prossima stagione. E poi, vincere le Atp Finals da imbattuto permette di incassare un bonus niente male. Vediamo nel dettaglio
Montepremi da record e bonus da imbattuto
Quest’anno il montepremi è da record: il campione imbattuto porta a casa 5.071.000 dollari, che equivalgono a 4 milioni 326 mila euro. Mai è stata messa una cifra così alta in palio. Se avesse perso con Shelton e poi vinto il torneo, Sinner avrebbe incassato 4.674.500 dollari, circa 4 milioni di euro. Infatti il montepremi è così composto: 285 mila euro per la partecipazione, 341 mila euro per ogni partita vinta nel girone, poco più di un milione per la vittoria in semifinale, e poco più di due milioni per la vittoria in finale. Ma, come detto, c’è un ricco bonus per la vittoria da imbattuto che porta la cifra complessiva a quasi 4,5 milioni di euro.