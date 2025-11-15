Bolelli/Vavassori diretta semifinale doppio Atp Finals: segui il match contro Patten/Heliovaara LIVE

Oggi alle 12, Andrea Vavassori e Simone Bolelli hanno un appuntamento con la storia. I “Vavalelli” potrebbero diventare la prima coppia azzurra a raggiungere la finale delle Nitto ATP Finals. A sfidarli ci sarà la solida coppia finlandese-britannica formata da Harri Heliovaara e Henry Patten, numero 4 del mondo, reduci dal convincente successo per 7-6, 6-2 contro Arevalo e Pavic nella giornata di ieri. Tutti gli aggiornamenti in diretta.

Game perfetto per gli azzurri: Vavassori piazza altri due ace, salendo a quota 7 nel primo set. Dopo il cambio di campo, però, saranno Heliovaara e Patten a servire per chiudere il parziale. Ma niente da fare: Heliovaara/Patten chiudono il set: è 6-4.

Si apre il secondo set. Vavassori conserva il turno di battuta a 30, proprio come nel primo game dell’incontro. Il copione non cambia: Heliovaara e Patten mantengono una risposta solida e costante, ma sul 40-30 è Bolelli a chiudere il gioco con uno smash sicuro.

12:46

Heliovaara/Patten sempre avanti: è 5-3

Ancora un game punto a punto con Bolelli e Vavassori che restano in scia. Dal 30-30 doppio intervento a rete di Wave che chiude il game dopo i primi due punti conquistati da Bolelli (dritto vincente e prima vincente). Si va sul 4-3 a caccia di un break importante. Ma Heliovaara/Patten chiudono il game a 15.

12:39

Heliovaara e Patten sul 4-2

Heliovaara e Patten continuano a non concedere palle break e sembrano sempre in controlli. Bolelli e Vavassori si spingono fino al 40-30, ma il game si chiude con una risposta imprecisa del torinese.

12:34

Caos per un punto contestato, ma è 3-2

I fischi di tutto lo stadio non hanno minimamente scalfito il giudice di sedia. Lunga sospensione a causa di un punto controverso: sul 40-15, Lichtenstein interrompe lo scambio per un presunto tocco di Bolelli. Gli azzurri chiedono il challenge, che dura oltre cinque minuti. Dal replay non emerge alcuna deviazione della traiettoria, ma il giudice di sedia conferma comunque la chiamata, sostenendo che la palla abbia sfiorato la maglia di Bolelli. Gli azzurri rimangono nel game e chiudono a 30. Bene così, è 3-2.

12:27

Bolelli/Vavassori sotto 3-1

Heliovaara e Patten consolidano subito il break, mantenendo il turno di servizio del finlandese a zero. Partenza impeccabile per la coppia ango-finlandese.

12:23

Break Patten/Heliovaara: è 2-1

Sul 30-30, Heliovaara e Patten si procurano una palla break grazie a una splendida risposta del finlandese. Nel punto successivo arriva un colpo fortunoso a rete, e il dritto in corsa di Bolelli finisce largo: break per la coppia anglo-finlandese. Peccato.

12:21

Patten/Heliovaara tengono il servizio 1-1

In partita anche la coppia avversaria. Game a zero con due punti diretti e altrettanti dritti vincenti con Patten al servizio.

12:16

Vavassori al top, subito 1-0

Gli azzurri si ritrovano stto 0-30, colpiti da due risposte incisive di Heliovaara e Patten. Poi però Vavassori prende in mano la situazione: piazza tre servizi vincenti consecutivi e aggiunge anche un elegante dritto in diagonale. Spettacolo.

12:13

Inizia il match!

Via alla partita, chi vince va in finale. Vavassori al servizio.

12:06

Giocatori in campo, via al riscaldamento!

Si parte! Solita ovazione per gli azzurri che vincono il sorteggio e scelgono di andare in battuta. Inizia il riscaldamento.

11:52

I precedenti tra le due coppie

Tra Bolelli/Vavassori e Heliovaara/Patten ci sono tre incroci ufficiali: il conteggio sorride al duo anglo-finlandese, avanti 2-1, che ha conquistato anche l’unica sfida disputata in questa stagione, la finale degli Australian Open.

11:35

Il percorso di Bolelli e Vavassori alle Finals

Bolelli e Vavassori arrivano alla semifinale forti di due successi e una sola sconfitta. Gli azzurri hanno superato le coppie Cash/Glasspool e Granollers/Zeballos, mentre nell’ultimo incontro — a qualificazione già ottenuta — si sono arresi ai tedeschi Krawietz/Puetz.

11:16

Quella prima sconfitta contro la coppia Heliovaara-Patten

A Wimbledon, nel luglio 2024, Andrea e Simone erano usciti subito di scena, superati al debutto da Heliovaara e Patten, una coppia appena formata da poche settimane. In quel momento la loro eliminazione apparve inattesa, quasi incredibile. Solo pochi giorni più tardi, però, il duo finlandese-britannico veniva incoronato campione sui campi dell’All England Club.

11:00

Bolelli e Vavassori per la storia

Ci siamo, alle 12 la semifinale delle Nitto Finals per quanto riguarda il doppio. Gli azzurri sfidano la coppia Harri Heliovaara e Henry Patten, numero 4 del mondo.

Torino