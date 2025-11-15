Corriere dello Sport.it
sabato 15 novembre 2025
Alcaraz lo stratega: "Io sono il numero uno ma Sinner è il favorito, ecco perché..."

Lo spagnolo dopo aver battuto Auger-Aliassime in semifinale: "Jannik ha dalla sua il pubblico, e poi sull'indoor è fortissimo"
Valerio Minutiello
2 min

Inviato a Torino - Pretattica o sincerità? Alcaraz lo dice senza usare giri di parole: secondo lui il favorito per questa finale è Sinner. È vero che Carlos è appena stato incoronato numero 1 nel 2025, e che quest'anno è avanti 4-1 con il suo rivale nelle finali disputate. Però questa è un'altra storia secondo lo spagnolo, perché l'Atp Finals si gioca in indoor e con il pubblico a Torino tutto dalla parte di Sinner: "È vero - dice Alcaraz - io sono il numero uno perché in questa stagione ho fatto grandi cose, però dico onestamente che il favorito è Sinner, in indoor ha vinto tantissime partite, è la sua superficie, e avrà tutto il pubblico dalla sua parte". Certo però, Alcaraz ha la consapevolezza di aver giocato un grande torneo a Torino e di essere in forma: "Ovviamente so di poterlo battere. Se pensassi di perdere, non scenderei nemmeno in campo a rischiare il mio corpo o altro. So di cosa sono capace, soprattutto dopo il livello di oggi. Posso superarlo".

Alcaraz e il pubblico: "Sinner ha fatto grandi cose per l'Italia"

Sul pubblico tutto per Sinner, Alcaraz ha anche ironizzato: "Ci saranno 3-4 persone che tiferanno per me". In realtà qualche spagnolo c'è a Torino, domani magari se ne vedranno anche di più, ma è ovvio che l'Inalpi Arena sarà una bolgia tutta per Jannik: "Mi aspetto un'atmosfera il più possibile simile a quella della Coppa Davis. Credo che l'intera arena lo sosterrà, e devo essere pronto. Io avrò degli amici in tribuna. Spero di ascoltare loro più degli altri. Sarà divertente e interessante viverlo almeno una volta nella vita. Comunque è normale - ha concluso Alcaraz - Sinner ha fatto grandi cose per l'Italia, ed è giusto che sia così. Io cercherò di fare la mia partita e di non farmi condizionare".

 

