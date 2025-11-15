Alcaraz lo stratega: "Io sono il numero uno ma Sinner è il favorito, ecco perché..."

Inviato a Torino - Pretattica o sincerità? Alcaraz lo dice senza usare giri di parole: secondo lui il favorito per questa finale è Sinner. È vero che Carlos è appena stato incoronato numero 1 nel 2025, e che quest'anno è avanti 4-1 con il suo rivale nelle finali disputate. Però questa è un'altra storia secondo lo spagnolo, perché l'Atp Finals si gioca in indoor e con il pubblico a Torino tutto dalla parte di Sinner: "È vero - dice Alcaraz - io sono il numero uno perché in questa stagione ho fatto grandi cose, però dico onestamente che il favorito è Sinner, in indoor ha vinto tantissime partite, è la sua superficie, e avrà tutto il pubblico dalla sua parte". Certo però, Alcaraz ha la consapevolezza di aver giocato un grande torneo a Torino e di essere in forma: "Ovviamente so di poterlo battere. Se pensassi di perdere, non scenderei nemmeno in campo a rischiare il mio corpo o altro. So di cosa sono capace, soprattutto dopo il livello di oggi. Posso superarlo".