Quando torna in campo Sinner dopo le Atp Finals

Con la fine delle Nitto Atp Finals , si è concluso il 2025 tennistico di Jannik Sinner . Il tennista azzurro ha infatti annunciato il forfait dalle Finals di Coppa Davis , in programma dal 18 al 23 novembre a Bologna , per prendersi un'ulteriore settimana di preparazione in vista dell'inizio della prossima stagione. Se Carlos Alcaraz farà infatti parte del quintetto della Spagna dopo la finale di Torino, per Sinner sarà tempo di godersi qualche giorno di vacanza prima di tornare al lavoro per un mese di gennaio che sarà per lui ricco di impegni.

Quando torna in campo Sinner

Il 2026 di Sinner inizierà nello stesso modo in cui è finito il 2025: con una sfida contro Alcaraz. Il numero uno e il numero due del mondo saranno infatti protagonisti il 10 gennaio, a Seul, in Corea del Sud, nell'esibizione che andrà in scena all'Incheon Inspire Arena e che sarà un test importante prima dell'inizio degli Australian Open, in programma a Melbourne dal 12 gennaio all'1 febbraio, dove Jannik dovrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno in finale su Alexander Zverev. Sempre a Melbourne, prima dell'inizio dello Slam australiano, l'azzurro potrebbe unirsi anche al Million Dollar 1 Point Slam, il torneo tra professionisti e dilettanti con in palio 1 milione di dollari australiani, ma la sua presenza non è ancora stata confermata.