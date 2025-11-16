Malore durante Sinner-Alcaraz: match sospeso momentaneamente, cosa è successo sugli spalti

A pochi minuti dall'inizio è stato sospeso il gioco durante la finale delle Nitto Atp Finals 2025 che vede opposti Jannik Sinner e Carlos Alcaraz per conquistare il titolo nel torneo dei Maestri. Con il tennista azzurro al servizio, il giudice di sedia ha infatti dovuto interrompere la partita a causa di un malore accusato sugli spalti. I soccorsi sono intervenuti all'interno dell'Inalpi Arena e lo spettatore ha lasciato l'impianto sulle sue gambe per sottoporsi ad ulteriori accertamenti.

Sospesa la finale tra Sinner e Alcaraz

Mentre il gioco era fermo, Sinner e Alcaraz si sono avvicinati a rete per commentare le condizioni difficili e dell'elevata temperatura all'interno del palazzetto. Non è infatti il primo malore in questa edizione delle Finals, che ha già visto la tragica scomparsa di due persone nei primi giorni dell'evento. Il gioco è ripreso dopo dodici minuti dall'interruzione e Sinner è riuscito a tenere il suo turno di battuta per pareggiare i conti sul 2-2.