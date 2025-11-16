Corriere dello Sport.it
domenica 16 novembre 2025
C’è un curioso schermo che spunta nel box degli allenatori di Sinner e Alcaraz: cos’è e a cosa serve

Il coach dello spagnolo Juan Carlos Ferrero è stato pescato dalle telecamere mentre consultava uno schermo nell'angolo
1 min
Tagsjannik sinnerCarlos AlcarazNitto Atp Finals

Entra nel vivo la finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz che assegna il titolo delle Nitto Atp Finals 2025. Il numero due del mondo difende il titolo conquistato lo scorso anno in finale su Taylor Fritz e ha conquistato il primo set al tie-break con il punteggio di 7-4. Una partita sempre più tattica tra i due giocatori che quest'anno si sono divisi le quattro prove del Grande Slam.

L'angolo di Alcaraz consulta un monitor: di cosa si tratta

Nel corso della finale le telecamere hanno pescato dall'alto il box di Alcaraz con il coach dello spagnolo Juan Carlos Ferrero intento a consultare uno schermo. Si tratta di un monitor messo a disposizione dell'angolo di ogni giocatore nel quale vengono aggiornati tutti i dati della partita in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

