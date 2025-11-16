C’è un curioso schermo che spunta nel box degli allenatori di Sinner e Alcaraz: cos’è e a cosa serve

Entra nel vivo la finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz che assegna il titolo delle Nitto Atp Finals 2025. Il numero due del mondo difende il titolo conquistato lo scorso anno in finale su Taylor Fritz e ha conquistato il primo set al tie-break con il punteggio di 7-4. Una partita sempre più tattica tra i due giocatori che quest'anno si sono divisi le quattro prove del Grande Slam.