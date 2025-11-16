Sinner e il gesto di rabbia dopo un errore, l’urlo verso il suo angolo: Cahill si alza, e…

Qualche momento di difficoltà per Jannik Sinner nel corso della finale con Carlos Alcaraz alle Nitto Atp Finals 2025 . Dopo aver conquistato al tie-break il primo parziale della partita, il numero due del mondo ha perso la battuta nel primo game del secondo set anche a causa di due doppi falli consecutivi e di una prima di servizio che ha faticato a mettere in campo.

Sinner nervoso, il gesto di Cahill dall'angolo

Nonostante qualche sbavatura di troppo, Jannik è comunque riuscito a ricucire lo svantaggio e a pareggiare i conti sul 3-3 strappando la battuta all'avversario. L'azzurro ha però iniziato il settimo game con un grave errore con il dritto in uscita dal servizio che lo ha mandato su tutte le furie. A quel punto Darren Cahill si è alzato nel box per esprimere vicinanza e per provare a calmare Jannik, che si è poi ricomposto e tenuto quel game di battuta.