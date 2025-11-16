Vince uno scambio pazzesco e Sinner esulta come Alcaraz: il pubblico di Torino reagisce in modo incredibile

Spettacolo e colpi da campione nella finale delle Nitto Atp Finals 2025 che vede opposti Jannik Sinner e Carlos Alcaraz . Il tennista azzurro ha conquistato il primo set al tie-break e si è portato ad un passo dal confermarsi campione a Torino dopo il titolo conquistato lo scorso anno. Più che mai in partita anche il pubblico dell'Inalpi Arena che ha deciso di sostenere a gran voce il numero uno d'Italia.

Sinner vince un punto pazzesco: pubblico in delirio

Dopo aver perso la battuta in avvio di secondo set, Sinner è riuscito a riprendersi il break e a pareggiare i conti sul 3-3. A regalargli il vantaggio nell'importantissimo settimo game è stato uno scambio pazzesco che Jannik ha celebrato portandosi il dito all'orecchio in pieno stile Alcaraz. L'azzurro ha poi invocato i tifosi presenti all'Inalpi Arena che si sono lasciati andare ad un'esultanza sfrenata da vero e proprio stadio di calcio.