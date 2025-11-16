Alcaraz, dal nervosismo al bel gesto: e il pubblico di Torino gli dedica un’ovazione da brividi

Inviato a Torino - La partita tra Sinner e Alcaraz si è decisa a metà del secondo set. Carlitos era partito con il break e pensava di riuscire a portarla al terzo. Sul 2-3 però ha commesso l’undicesimo errore del match con il dritto, la sua arma vincente, poi ha fallito con il serve and volley e ha subito il contro break. Ha provato a reagire subito, ma Jannik gli ha annullato la palla del controbreak e poi ha vinto il game ai vantaggi dopo uno scambio di 24 punti, portandosi il dito all’orecchio. In quei momenti lo spagnolo dialogava spesso con il suo box nervosamente, non riusciva a trovare la chiave giusta, forse anche per il problema alla coscia destra, che si era fatto fasciare tra primo e secondo set. In quel momento, quando Sinner si è portato dal 2-3 al 4-3, è cambiata l’inerzia del match.