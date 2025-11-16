Sinner e la domanda che lo imbarazza: "Se c'entro con l'anello di Laila? No, no..."

La domanda che non ti aspetti. Sinner fresco vincitore delle Finals per la seconda volta consecutiva, sta parlando della vittoria con Alcaraz e della sua stagione quando a sorpresa gli chiedono: "Centri tu con l'anello comparso sul dito di Laila in questa settimana?". Sinner accenna un sorriso, visibilmente imbarazzato, e poi si limita a dire solo: "No, no, no...". La sua fidanzata Laila Hasanovic è stata sempre presente nel suo box alle Atp Finals, ormai sono una coppia e non si nascondono più, ma Jannik ci tiene comunque a tenere la vita privata lontana dai riflettori.