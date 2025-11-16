Corriere dello Sport.it
domenica 16 novembre 2025
Sinner e la domanda che lo imbarazza: "Se c'entro con l'anello di Laila? No, no..."

Jannik si presenta in sala stampa con il trofeo dei Maestri, appena conquistato in finale con Alcaraz, e dribbla la domanda sulla sua fidanzata, sempre presente nel suo box a Torino
1 min

La domanda che non ti aspetti. Sinner fresco vincitore delle Finals per la seconda volta consecutiva, sta parlando della vittoria con Alcaraz e della sua stagione quando a sorpresa gli chiedono: "Centri tu con l'anello comparso sul dito di Laila in questa settimana?". Sinner accenna un sorriso, visibilmente imbarazzato, e poi si limita a dire solo: "No, no, no...". La sua fidanzata Laila Hasanovic è stata sempre presente nel suo box alle Atp Finals, ormai sono una coppia e non si nascondono più, ma Jannik ci tiene comunque a tenere la vita privata lontana dai riflettori. 

 

Sinner e la Davis: "La seguirò da lontano"

Proprio per questo ha cambiato subito discorso e ha parlato della Coppa Davis: "La guarderò ma da lontano, perché questa settimana è stata pesante non solo dentro al campo ma anche fuori, forse più dell'anno scorso, per cui serve tempo per riposare". 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

