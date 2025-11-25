ATP Finals 2026: partenza record, più di 31 mila biglietti venduti in otto ore

Nemmeno il tempo di aprire la vendita libera, ieri alle ore 16, e i biglietti per le Nitto ATP Finals 2026 hanno registrato un successo travolgente: oltre 31.000 tagliandi venduti nelle prime otto ore, fino a mezzanotte. Un ritmo impressionante, equivalente a più di un biglietto al secondo. Un dato che conferma la straordinaria risposta del pubblico e la corsa al biglietto per assicurarsi un posto all’Inalpi Arena dal 15 al 22 novembre 2026, quando Torino ospiterà per il sesto anno consecutivo il torneo che riunisce i migliori giocatori del mondo.