Atp Finals 2026 visibili in tv anche in chiaro: l'annuncio ufficiale di Mediaset

ROMA - Un'importante novità per le Atp Finals, le cui ultime due edizioni sono state vinte da Jannik Sinner e che lasciano la Rai per sbarcare su Mediaset. Cologno Monzese e l'Atp (Associazione dei tennisti professionisti) hanno infatti raggiunto un accordo triennale per la trasmissione in chiaro dell'evento che tradizionalmente chiude la stagione agonistica, con la partecipazione dei migliori otto tennisti del mondo.