Atp Finals 2026 visibili in tv anche in chiaro: l'annuncio ufficiale di Mediaset
ROMA - Un'importante novità per le Atp Finals, le cui ultime due edizioni sono state vinte da Jannik Sinner e che lasciano la Rai per sbarcare su Mediaset. Cologno Monzese e l'Atp (Associazione dei tennisti professionisti) hanno infatti raggiunto un accordo triennale per la trasmissione in chiaro dell'evento che tradizionalmente chiude la stagione agonistica, con la partecipazione dei migliori otto tennisti del mondo.
Atp Finals visibili anche in chiaro: l'annuncio di Mediaset
Mediaset conferma di aver acquisito i diritti in chiaro "per il prossimo ciclo pluriennale, a partire dal 2026" per portare sulle proprie reti "otto tra i migliori incontri". L'intesa prevede infatti la trasmissione di una partita al giorno, finale compresa, mentre i diritti globali restano a Sky. Quest'anno, come nei cinque anni precedenti, la manifestazione si svolgerà all'Inalpi Arena di Torino che ha comunque buone speranze di conferma anche per le edizioni successive: Atp e Federazione italiana tennis e padel hanno ufficializzato da tempo la permanenza del torneo in Italia fino al 2030.