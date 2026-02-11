Atp Finals: tutto in diretta su Sky e Now, il chiaro va a Mediaset. Rai beffata

Le Atp Finals lasciano la Rai e sbarcano su Mediaset. Cologno Monzese e l’Atp (Associazione dei tennisti professionisti) hanno raggiunto un accordo triennale per la trasmissione in chiaro dell’evento che chiude la stagione agonistica con la partecipazione dei migliori otto tennisti del mondo. Mediaset conferma di aver acquisito i diritti in chiaro “per il prossimo ciclo pluriennale, a partire dal 2026 di otto tra i migliori incontri”.

Atp Finals, tutto in diretta tv su Sky e Now

L’intesa prevede la trasmissione di una partita al giorno, finale compresa, mentre i diritti globali delle Finals restano di Sky che trasmette tutte le partite. Su Sky e NOW, fino al 2028 oltre 100 tornei dell’ATP World Tour e del WTA World Tour, le ATP Tour Finals, le WTA Tour Finals. In più due grandi appuntamenti dello Slam: Wimbledon, fino al 2030, e US Open. Inoltre, 300 ore riservate ad analisi e approfondimenti.

Atp Finals nel 2026 ancora a Torino

Nell’ultima edizione vinta per il secondo anno di fila da Sinner, era entrato tra i primi Top8 pure Lorenzo Musetti. Le Atp Finals anche nel 2026 si svolgeranno nel capoluogo torinese che ha comunque buone speranze di conferma anche per le edizioni successive: Atp e Federazione italiana tennis e padel hanno ufficializzato da tempo la permanenza del torneo in Italia fino al 2030. La Federtennis, dal suo canto, non ha commentato l’intesa dei diritti tv ma resta valido il principio “che il tennis sia il più visibile possibile”. Mediaset quindi aggiunge mattoncini di sport oltre a Coppa Italia e Supercoppa italiana, mentre la Rai fa vedere le partite della Nazionale. Salvo ulteriori sorprese.

