Atp Finals, senza Sinner si libera un posto, ma dietro è bagarre: l'Italia tifa Cobolli, ecco la situazione

La decisione di Jannik Sinner di mettere fine anzitempo alla sua stagione - annunciandolo con un video sui social - ha avuto ripercussioni anche sugli altri giocatori. Alexander Zverev, ad esempio, è certo di diventare numero uno al mondo per la prima volta in carriera. In chiave ATP Finals , invece, si è liberato un posto . In virtù dei sei titoli stagionali (Wimbledon e cinque Masters 1000), Sinner si era infatti assicurato da tempo un posto a Torino. Dando appuntamento direttamente al 2027, però, tra gli eventi a cui dovrà rinunciare ci sono anche le Finals. L'Italia può comunque sperare di portare almeno un giocatore poiché Flavio Cobolli è in piena corsa per qualificarsi .

La situazione attuale nella Race

Al momento sono tre i giocatori che possono dirsi qualificati a Torino: Zverev (leader della Race con 8750 punti), Carlos Alcaraz (4560) e Ben Shelton (4430 - manca l'ufficialità, ma è fatta). Alle loro spalle è invece bagarre, con una decina di giocatori a caccia dei restanti cinque pass. Cobolli è quinto (quarto in virtù dell'assenza di Sinner) a quota 3540 punti, con un vantaggio di ben 850 punti sul primo degli esclusi, vale a dire Alex de Minaur. Attualmente sarebbero poi qualificati alle ATP Finals anche Frances Tiafoe (3380), Arthur Fils (3285), Daniil Medvedev (3020) e Novak Djokovic (2840). Guai però a sottovalutare gli inseguitori, da Rafa Jodar a Taylor Fritz, distanti poco più di 300 punti da Nole, che a oggi sarebbe l'ultimo dei qualificati.

Da Shanghai a Parigi: i tornei che mancano

Sono quattro le settimane di tornei restanti che mettono in palio dei punti per la Race. A partire da quest'anno, infatti, l'ATP 250 di Stoccolma (in programma dall'8 al 14 novembre, nella settimana che precede le ATP Finals) assegna punti validi per la Race del 2027. Gli eventi da monitorare attentamente in chiave Torino sono dunque il Masters 1000 di Shanghai (7-18 ottobre), gli ATP 250 di Almaty, Bruxelles e Lione (19-25 ottobre), gli ATP 500 di Vienna e Basilea (26 ottobre-1 novembre) e il Masters 1000 di Parigi (2-8 novembre).