Sinner salta le ATP Finals: scatta la corsa a rivendere i biglietti

Dopo due trionfi a Torino, c'era grande attesa per rivedere in azione Jannik Sinner , che quest'anno sarebbe andato a caccia del tris alle ATP Finals . Così invece non sarà poiché l'azzurro ha ufficializzato con un video sui social che la sua stagione è già terminata e farà ritorno in campo solamente nel 2027. Tra i vari tornei che salterà c'è proprio il Master di fine anno, dove non avrà l'opportunità di difendere il titolo. E nonostante il pubblico italiano potrà verosimilmente fare il tifo per un altro giocatore, Flavio Cobolli - in ottima posizione per qualificarsi -, tanti tifosi hanno reagito alla notizia mettendo in vendita il proprio biglietto.

Tifosi rivendono biglietti dopo assenza Sinner

Poche ore dopo il messaggio di Sinner, che ufficializzava la fine del suo 2026, gruppi Facebook e piattaforme specializzate sono state invase da biglietti rimessi in vendita. Ciò che ha destato scalpore è stata proprio la quantità di persone che hanno preferito rivendere il proprio ticket una volta appurato che Jannik non sarà tra i protagonisti all'inalpi Arena. Qualcuno le ha prontamente etichettate come "tifosi occasionali", mentre qualcun altro le ha invitate a ripensarci considerando la probabile presenza di Cobolli, anche alla luce delle emozioni che quest'ultimo ha regalato insieme a Matteo Berrettini lo scorso anno in Coppa Davis. Fatto sta che quanto accaduto ribadisce ancora una volta l'importanza e l'insostitutibilità di Sinner nel panorama tennistico italiano.