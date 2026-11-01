ATP Finals, il tennis è di tutti: Sport e Salute illumina Torino

A Torino il tennis esce dai confini dell’Inalpi Arena per scendere in strada e incontrare la città con un obiettivo: diventare patrimonio di tutti. È questo il filo che unisce Sport Illumina alle Nitto ATP Finals 2026 , in programma dal 15 al 22 novembre nel capoluogo piemontese. Il 14 novembre, alle ore 12 in Corso Cadore, Sport e Salute - alla presenza dei suoi vertici, Marco Mezzaroma e Diego Nepi Molineris - inaugurerà , insieme al Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il primo spazio Sport Illumina in Piemonte , il primo con un campo da tennis, a cui verranno affiancati anche basket, pallavolo, parkour e calisthenics. Un luogo aperto alla comunità che diventa il ponte tra il grande spettacolo internazionale e lo sport quotidiano.

Torino si trasforma per le Finals

È questa la visione di Sport e Salute, impegnata a trasformare Torino in un grande spazio di sport, incontro e partecipazione. Con oltre 500 persone al lavoro per realizzare gli allestimenti delle Finals, le immagini del cantiere raccontano una città che si prepara al grande evento: strutture che si alzano, gru in movimento e squadre al lavoro. Uno degli elementi più significativi non può che essere la nuova Skywalk, disegnata da Pininfarina e ispirata al ponte degli Internazionali di Roma, passerella di collegamento tra l’Inalpi Arena e il Fan Village. Non si tratta di un semplice collegamento fisico, bensì di un percorso che porta il tennis fuori dal campo, avvicina il pubblico all’evento e trasforma le Finals in un’esperienza da vivere e condividere. Due dimensioni che si incontrano: da un lato il grande spettacolo internazionale, dall’altro lo sport accessibile, quotidiano, di comunità.