ATP Finals, il tennis è di tutti: Sport e Salute illumina Torino
Oltre 500 persone al lavoro per gli allestimenti. Il 14 novembre l’inaugurazione del primo Sport Illumina in Piemonte
A Torino il tennis esce dai confini dell’Inalpi Arena per scendere in strada e incontrare la città con un obiettivo: diventare patrimonio di tutti. È questo il filo che unisce Sport Illumina alle Nitto ATP Finals 2026, in programma dal 15 al 22 novembre nel capoluogo piemontese. Il 14 novembre, alle ore 12 in Corso Cadore, Sport e Salute - alla presenza dei suoi vertici, Marco Mezzaroma e Diego Nepi Molineris - inaugurerà, insieme al Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il primo spazio Sport Illumina in Piemonte, il primo con un campo da tennis, a cui verranno affiancati anche basket, pallavolo, parkour e calisthenics. Un luogo aperto alla comunità che diventa il ponte tra il grande spettacolo internazionale e lo sport quotidiano.
Torino si trasforma per le Finals
È questa la visione di Sport e Salute, impegnata a trasformare Torino in un grande spazio di sport, incontro e partecipazione. Con oltre 500 persone al lavoro per realizzare gli allestimenti delle Finals, le immagini del cantiere raccontano una città che si prepara al grande evento: strutture che si alzano, gru in movimento e squadre al lavoro. Uno degli elementi più significativi non può che essere la nuova Skywalk, disegnata da Pininfarina e ispirata al ponte degli Internazionali di Roma, passerella di collegamento tra l’Inalpi Arena e il Fan Village. Non si tratta di un semplice collegamento fisico, bensì di un percorso che porta il tennis fuori dal campo, avvicina il pubblico all’evento e trasforma le Finals in un’esperienza da vivere e condividere. Due dimensioni che si incontrano: da un lato il grande spettacolo internazionale, dall’altro lo sport accessibile, quotidiano, di comunità.
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