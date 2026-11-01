Cobolli alle Atp Finals nel 99% dei casi: ci sono solo quattro combinazioni che condannerebbero Flavio
L'ultimo grande appuntamento stagionale prima di Torino è il Masters 1000 di Parigi, che merita di essere seguito attentamente anche perché assegna gli ultimi pass per le Atp Finals. A una settimana da quando calerà il sipario sulla Race, i giocatori attualmente qualificati per il Torneo dei Maestri sono Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton e Daniil Medvedev. Ancora vacanti invece gli altri quattro posti, uno dei quali sembra essere destinato a finire nelle mani di Flavio Cobolli. L'aritmetica non è ancora dalla sua parte, tuttavia - probabilità alla mano - nel 99% sarà tra i protagonisti alla Inalpi Arena. C'è un solo scenario che gli impedirebbe di qualificarsi.
Le combinazioni che condannerebbero Flavio
Il presupposto da cui partire è che, qualora Cobolli dovesse vincere anche un solo match nel Masters 1000 di Parigi, volerebbe alle Finals. Tuttavia potrebbe festeggiare anche in caso di sconfitta all'esordio: in quel caso, però, tutto dipenderebbe anche dai risultati degli altri giocatori. In sostanza, se Flavio uscisse di scena al debutto a Parigi, NON si qualificherebbe alle Atp Finals al verificarsi di questi quattro risultati (non uno, ma tutti e quattro):
- Arthur Fils raggiunge i quarti
- Frances Tiafoe raggiunge la semifinale
- Rafa Jodar raggiunge la finale
- de Minaur raggiunge la finale OPPURE (essendo nello stesso spicchio di tabellone) Djokovic vince il torneo
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