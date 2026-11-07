Atp Finals, Jodar l'ultimo qualificato: tutto sugli otto grandi a Torino, senza Sinner ma con Cobolli

Alcaraz ha regalato al suo connazionale Rafa Jodar l’ultimo pass per le Nitto Atp Finals. A Parigi, Carlitos ha vinto una partita incredibile con Taylor Fritz, ribaltandola e annullando anche due match point. Lo statunitense è stato a un passo dalla vittoria ai quarti con lo spagnolo, e avrebbe significato anche l’ingresso tra gli otto grandi a Torino. Il treno invece gli è passato davanti e non è salito. Il Masters 1000 di Parigi non ha prodotto sorpassi dell'ultimo minuto. Djokovic ci ha provato, ma non ce l’ha fatta. Dopo l’eliminazione al secondo turno con il qualificato Hijikata, l’obiettivo è sfumato. Ecco quindi la lista completa degli otto qualificati, Senza Sinner, ma con Cobolli a rappresentare l’Italia nella sesta edizione delle Nitto ATP Finals di Torino. Il sorteggio si terrà giovedì 12 novembre, intorno alle 12:45, al termine della conferenza stampa pre-torneo. I due gironi si chiameranno Gruppo John McEnroe e Gruppo Ivan Lendl.