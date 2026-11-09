Atp Finals, c'è un po' di Roma a Torino: Cobolli già in campo, allenamento con Venditti in sottofondo. Ecco i possibili avversari

Cobolli ha già rotto il ghiaccio a Torino . Dopo la grande paura, le lacrime al torneo di Vienna per il ritiro nella sfida con l'amico Berrettini , il forfait al Masters 1000 di Parigi, ecco il sogno che si avvera. Ieri il tennista romano è sceso in campo per il primo allenamento con il papà in vista delle Nitto Atp Finals, al Circolo della Stampa, ed è stato subito uno show. In sottofondo la colonna di Antonello Venditti , poi la racchetta usata come una mazza da golf in campo e un sasso, carta, forbici improvvisato con i suoi polsini in palio per i bambini che stavano guardando il suo allenamento. Flavio è carico, l'umore è alle stelle, come si vede anche nel saluto e nei video pubblicati sui social della Fitp: "Ciao ragazzi, sono appena arrivato a Torino, sono veramente contento, vi aspetto e ci vediamo presto all’Inalpi”.

Le Finals senza Sinner: i possibili avversari di Cobolli

Saranno delle Finals diverse, senza Sinner vincitore delle ultime due edizioni: Jannik potrebbe fare delle apparizioni per motivi legati agli sponsor, una sarebbe in programma il 14, ma non sarà in campo. Così a rappresentare i colori dell'Italia sarà Cobolli, numero 6 al mondo, e il tifo sarà tutto per lui. Sarà difficile non farsi travolgere dall'emozione, ma già l'anno scorso in Coppa Davis Flavio ha fatto vedere di cosa è capace quando è trascinato dalla spinta del pubblico. Giovedì alle 12:45 ci sarà il sorteggio dei gironi. Secondo il regolamento la testa di serie numero 1 sarà inserita nel Gruppo A, e la numero 2 nel Gruppo B. Verranno poi estratte, a coppie di due, le teste di serie numero 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8. La prima estratta in ciascuna coppia è inserita nel Gruppo A, l'altra nel gruppo B. Cobolli quindi può affrontare uno tra Alcaraz e Zverev, e poi uno tra Shelton e Medvedev e uno tra Tiafoe e Jodar. I primi due di ogni girone poi si sfideranno in semifinale, con il primo di un gruppo che affronterà il secondo dell'altro gruppo. Per Flavio sarà l'esordio assoluto, sta già vivendo un sogno e non vuole svegliarsi.