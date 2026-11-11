Alcaraz sbarca a Torino da grande favorito: si allenerà con Cobolli e presto può scavalcare Sinner in classifica

È il momento di Alcaraz . Lo spagnolo oggi è sbarcato a Torino per le Nitto Atp Finals , e gli occhi sono tutti puntati su di lui. Con l’assenza di Jannik Sinner , che l’anno scorso lo ha battuto in finale, è il grande favorito. Dopo quattro mesi di stop per un delicato problema al polso destro è tornato ai suoi livelli. È fresco vincitore del Masters 1000 di Parigi , e viene anche dai due trionfi negli Atp 500 di Vienna e Tokyo . Insomma, arriva a Torino in uno stato di forma ottimale. "Considerarmi il favorito è qualcosa che credo sia dannoso per me - ha detto Carlitos dopo la vittoria a Parigi -. Cercheremo di non pensarci. Andremo lì per sentirci il più a nostro agio possibile, per avere le migliori sensazioni, per dare il massimo, per competere ed essere nella migliore forma mentale possibile".

Ridotto il gap con Sinner: secondo posto a rischio

In due mesi ha ridotto molto il gap da Sinner in classifica, e in caso di vittoria alle Nitto Atp Finals la distanza da Jannik potrebbe diventare di soli 350 punti. Il tennista azzurro è costretto a guardare e scarterà 1500 punti, Carlos invece ne scarta 1000 ai nastri di partenza. La situazione quindi adesso vede Sinner a 7.950 e lo spagnolo a 6.100, con la possibilità di portarsi a 7.600 in caso di vittoria. Poco dietro, ma non troppo, c’è Ben Shelton, a quota 5.170. Sinner chiuderà l’anno da numero due al mondo, ma l’inizio del 2027 è un’incognita anche da questo punto di vista. Se non torna subito in campo, rischia di scivolare più giù nella classifica ranking.

Alcaraz, allenamento con Cobolli in programma

Intanto Alcaraz è tornato al top, e adesso ha nel mirino le Nitto Atp Finals e la Coppa Davis, due trofei che mancano nella sua bacheca. Dopo la vittoria a Parigi, lo spagnolo è andato a casa sua a Murcia, per un po’ di riposo e relax in famiglia. Secondo quanto fa sapere Marca, già oggi il numero tre al mondo dovrebbe allenarsi all’Inalpi Arena, una sessione leggera con il coach Samuel Lopez. Nei prossimi giorni sono in programma diverse sessioni di allenamento con il connazionale Rafa Jodar, Ben Shelton e Flavio Cobolli, con il quale c’è un rapporto ottimo. Ci sarà anche il curioso incrocio sul campo tra Alcaraz e il suo ex allenatore Juan Carlos Ferrero, che adesso affianca Ben Shelton. Domani mattina il sorteggio dei gironi, è tutto pronto a Torino.