Atp Finals, diretta sorteggi: gli avversari di Cobolli e Alcaraz, tutto sul regolamento e i gironi

Tutto pronto a Torino. Non ci sarà Sinner , ma il fascino delle Atp Finals comincia a farsi sentire. Oggi si entra nel vivo con il sorteggio dei due gruppi che andrà in scena alle 12. A rappresentare l'Italia c'è Flavio Cobolli , numero 6 al mondo. Il grande favorito è Carlos Alcaraz, arrivato ieri in Italia, fresco vincitore del Masters 1000 di Parigi.

12:10

A breve andrà in scena il sorteggio

L'evento inizia a breve: ci sarà prima la conferenza stampa di presentazione e poi il sorteggio dei due gironi.

11:56

Il regolamento del torneo

Oggi verranno estratti i due gironi: i primi due di ogni girone poi si affronteranno in semifinale. Il primo del Gruppo A sfiderà il secondo del Gruppo B e viceversa.

11:53

Tra poco il sorteggio: ecco i possibili avversari di Cobolli

La testa di serie numero 1 sarà inserita nel Gruppo A, e la numero 2 nel Gruppo B. Verranno poi estratte, a coppie di due, le teste di serie numero 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8. La prima estratta in ciascuna coppia è inserita nel Gruppo A, l'altra nel gruppo B. Cobolli quindi può affrontare uno tra Alcaraz e Zverev, e poi uno tra Shelton e Medvedev e uno tra Tiafoe e Jodar.

11:49

Ci sono quattro debuttanti alle Atp Finals

Sono quattro i giocatori al debutto in questa edizione delle Nitto Atp Finals: per Cobolli, Fils, Tiafoe e Jodar sarà la prima partecipazione al torneo.

11:39

Cobolli all'esordio alle Atp Finals

Flavio Cobolli e il sesto italiano che parteciperà alle Nitto Atp Finals. Il tennista romano, numero sei al al mondo, avrà tutto il tifo di Torino dalla sua parte.

11:36

Atp Finals, mai visto un montepremi così: tutte le cifre

Ecco le cifre che incasseranno i partecipanti alle Nitto Atp Finals, sono numeri da record. Tutte le cifre nel dettaglio

11:32

Ecco gli otto giocatori a Torino per le Nitto Atp Finals

Il torneo di Torino vedrà la partecipazione di otto giocatori, suddivisi in due gironi da quattro. I primi due classificati di ciascun gruppo accederanno alle semifinali. A contendersi il titolo saranno Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Arthur Fils, Frances Tiafoe e Rafael Jodar.

11:04

Zverev è il veterano del gruppo: due Atp Finals già in bacheca

Zverev è il veterano del gruppo degli otto: con due titoli delle Finals già in bacheca (vinti nel 2018 e nel 2021), approda a Torino dopo aver scavalcato Sinner in vetta alla classifica ATP a inizio novembre, diventando così il trentesimo giocatore nella storia a toccare il numero 1 del mondo. È alla sua nona partecipazione.

10:58

Alcaraz sbarcato ieri a Torino

Alcaraz è sbarcato ieri a Torino per le Atp Finals, ed è il grande favorito. Carlos ha fatto subito un primo blando allenamento per rompere il ghiaccio.

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