Cobolli esordirà contro Medvedev: il calendario delle Atp Finals. Tutte le partite e gli orari
Sono stati definiti gli orari delle prime due giornate delle Nitto Atp Finals: Cobolli farà il suo debutto lunedì 16 novembre nella sessione serale con Daniil Medvedev. Ad aprire il sipario sul singolare domenica pomeriggio sarà la sfida tra il numero 1 Alexander Zverev e la giovane stella Rafa Jodar.
Ecco il programma completo delle prime due giornate
Domenica 15 novembre:
Ore 11.30: Heliovaara/Patten - Luz/Matos
Non prima delle 14: Zverev-Jodar
Ore 18: Arevalo/Pavic - Arribage/Olivetti
Non prima delle 20.30: Shelton-Fils
Lunedì 16 novembre:
Ore 11.30: Bolelli/Vavassori - Granollers/Zeballos
Non prima delle 14: Alcaraz-Tiafoe
Ore 18: Krawietz/Puetz - Harrison/Skupski
Non prima delle 20.30: Cobolli - Medvedev
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