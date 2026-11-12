Cobolli è già a Torino per le Finals: "Vi aspetto"

Cobolli esordirà contro Medvedev: il calendario delle Atp Finals. Tutte le partite e gli orari

Ad aprire il sipario sul singolare domenica pomeriggio sarà la sfida tra il numero 1 Alexander Zverev e la giovane stella Rafa Jodar
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1 min

Pubblicato il 12.11.2026, 15:40

Atp Finals

Sono stati definiti gli orari delle prime due giornate delle Nitto Atp Finals: Cobolli farà il suo debutto lunedì 16 novembre nella sessione serale con Daniil Medvedev. Ad aprire il sipario sul singolare domenica pomeriggio sarà la sfida tra il numero 1 Alexander Zverev e la giovane stella Rafa Jodar

Ecco il programma completo delle prime due giornate

Domenica 15 novembre: 

Ore 11.30: Heliovaara/Patten - Luz/Matos
Non prima delle 14: Zverev-Jodar

Ore 18: Arevalo/Pavic - Arribage/Olivetti
Non prima delle 20.30: Shelton-Fils

Lunedì 16 novembre:

Ore 11.30: Bolelli/Vavassori - Granollers/Zeballos
Non prima delle 14: Alcaraz-Tiafoe

Ore 18: Krawietz/Puetz - Harrison/Skupski
Non prima delle 20.30: Cobolli - Medvedev

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